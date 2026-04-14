Обвиниха 43-годишен мъж за 20-те тона опасно месо, открито в незаконна кланица в Дебелец

43-годишен, криминално проявен и осъждан от с. Ново село, е обвинен в нарушаване на правилата за обработка, съхранение и търговия с животни и храни. В хода на разследването служители на Областната дирекция на МВР във Велико Търново са събрали достатъчно данни, че на 7 април 2026 г. в животновъден обект в землището на Дебелец, той е нарушил правилата за преработка и търговия с животни и храни, като произвел 15 875 кг замразено месо и 3 414 кг охладено, без нужната регистрация и одобрение и по този начин е изложил живота и здравето на гражданите на опасност. След доклад на материалите в прокуратурата той е привлечен в качеството на обвиняем.

Незаконната кланица бе разкрита от служители на сектор "Противодействие на икономическата престъпност" и ОДБХ – В. Търново при съвместна проверка в стопански двор в землището на Дебелец преди Великден. Установено е помещение, обособено като кланица, в което е умъртвен едър рогат добитък, както и хладилно помещение, в което се съхранява месо негодно за употреба. В хода на проверката е изяснено, че ползвателя на помещенията няма необходимите разрешителни за извършване на такъв вид дейност.