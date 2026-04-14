Андрей Гюров: Спортистите са героите на нашето време и трябва да направим всичко за развитието им (Видео)

Представяне на Анализ за състоянието на българските федерации. Снимка: Велислав Николов

Политиците много обичат да се снимат със спортистите. Защо политиците обичат да са до спортистите? Спортистите са героите на нашето време, така както навремето са били генералите. Сега успехите и героите се изковават на спортния терен. За снимки няма да има време, но и аз не съм политик. Възприемам се като човек, който върши работа по най-добрия начин, когато трябва - като на футболния терен: топката идва при теб, трябва да я отиграеш и по възможност да помогнеш на отбора. Преди 8 седмици ние се заехме с една задача, която изглеждаше непосилна – да осигурим честни избори. Като отбор се събрахме и решихме да свършим работа - малко по опълченски, малко романтично и наивно. Ние си мислим, че хората разпознаха един по-диалогин стил, в който вземаме решенията заедно.

Здравето зависи много от спорта и затова ние искаме да направим това, което е възможно, за да стане спортът силна опора на българското общество. Това каза премиерът Андрей Гюров при представянето на Анализ на проблемите във федерациите, който е изготвен от съветникът му по спорт - звездата на българския футбол Димитър Бербатов.  

Спортът ми е дал много и ме изградил като личност. Научил ме е никога да не се предавам. Тръгвайки от малкото провинциално градче, през крайния квартал на областния град, през университета, а сега съм в Министерския съвет. Димитър е тръгнал от игрището в Ален маг и стигнал до "Манчестър Юнайтед". Спортът дава шанс на хората, дава им посока и обединява. каза още Гюров. 

Вие сте хората, които ежедневно се грижите за спорта и да има хора, които да спортуват, деца, които да тренират и да има клубове, каза спортният министър Димитър Илиев.

Държавата трябва да бъде активно въвлечена в развитието на българския спорт и да подава тази здрава ръка на българския спорт, каза Бербатов. Той обясни, че изпратил двете папки с анализа в спортното министерство. 

 

Представяне на Анализ за състоянието на българските федерации.
