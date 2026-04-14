В Пазарджик доставиха хартиените бюлетини за изборите на 19 април

Бюлетините за изборите за народни представители на 19 април бяха доставени днес пред сградата на Областна администрация Пазарджик при засилена полицейска охрана. Общият им брой за произвеждането на изборите в 13 МИР Пазарджик е 200 000. Упълномощени представители на областния управител и на РИК Пазарджик получиха бюлетините от печатницата в гр. София. Те бяха транспортирани до Областна администрация Пазарджик и днес ще бъдат предадени на общинските администрации с ескорт от МВР.

Заедно с хартиените бюлетини са доставени още 11 позиции изборни книжа и материали за работата на секционните избирателни комисии, общините и РИК, съобщи главният секретар на Областна администрация Пазарджик - Светлан Карталов. Той уточни, че днес се очакват още ролките със специализирана хартия за машинно гласуване и устройствата за видеонаблюдение, като всички изборни книжа и материали ще бъдат поставени в определени със заповеди на кметовете на общини помещения, които са преминали задължителните охранителни обследвания от органите на МВР и Пожарна безопасност.

✅Организационно-техническата подготовка на изборите в областта върви по график в изпълнение на решенията и указанията на ЦИК, РИК и администрацията на Министерски съвет, каза главният секретар на Областна администрация Пазарджик.