ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София 13° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22658954 www.24chasa.bg

В Пазарджик доставиха хартиените бюлетини за изборите на 19 април

Диана Варникова

[email protected]

1248
Доставените бюлетини

Бюлетините за изборите за народни представители на 19 април бяха доставени днес пред сградата на Областна администрация Пазарджик при засилена полицейска охрана. Общият им брой за произвеждането на изборите в 13 МИР Пазарджик е 200 000. Упълномощени представители на областния управител и на РИК Пазарджик получиха бюлетините от печатницата в гр. София. Те бяха транспортирани до Областна администрация Пазарджик и днес ще бъдат предадени на общинските администрации с ескорт от МВР.

Заедно с хартиените бюлетини са доставени още 11 позиции изборни книжа и материали за работата на секционните избирателни комисии, общините и РИК, съобщи главният секретар на Областна администрация Пазарджик - Светлан Карталов. Той уточни, че днес се очакват още ролките със специализирана хартия за машинно гласуване и устройствата за видеонаблюдение, като всички изборни книжа и материали ще бъдат поставени в определени със заповеди на кметовете на общини помещения, които са преминали задължителните охранителни обследвания от органите на МВР и Пожарна безопасност.

✅Организационно-техническата подготовка на изборите в областта върви по график в изпълнение на решенията и указанията на ЦИК, РИК и администрацията на Министерски съвет, каза главният секретар на Областна администрация Пазарджик.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

