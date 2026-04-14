Прокуратурата в Рим разследва собствениците на бар...

БАБХ е спряла над 370 тона храни на границите ни ЕС за месец

БАБХ е спряла над 370 тона храни на границите ни ЕС за месец

Над 370 тона храни не са допуснати на територията на страната през външните граници на Европейския съюз в периода от началото на март до 5 април тази година, съобшиха от агенцията по храните. След извършен ветеринарен и фитосанитарен контрол инспекторите от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) са спрели общо 51 пратки.

По-голямата част от несъответстващите стоки са регистрирани на ГКПП „Капитан Андреево". Най-голям дял сред тях заемат доматите – над 110 тона. Заради установено наднормено съдържание на остатъчни вещества от пестициди в страната не са допуснати още 58 тона мандарини и 52 тона сладък пипер.

Подобни нарушения са констатирани и при доставки на нар, ориз и лозови листа. Пратки със сушени смокини и лешници са отхвърлени заради наличие на различни видове токсини.
При част от пратките контролните органи са установили и непълна документация или липса на достатъчно данни за идентификация.

Поради тези причини не са допуснати слънчоглед за посев, рози с почва, зеленчуци, цитруси, фиданки и дървен опаковъчен материал. Спрени са и продукти от животински произход, включително пратки с колаген, яйца и екстракт от говежди кости.
За всички отхвърлени пратки са генерирани 38 уведомления в системата на ЕС за бързо оповестяване при рискове с храни и фуражи (RASFF). От агенцията подчертават, че засиленият постоянен контрол на осемте одобрени гранични контролни пункта продължава.

От агенцията посочват, че целта на проверките е да се гарантира защитата на потребителите и да не се допуска навлизането на потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз.

