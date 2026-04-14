Почина известната пловдивска галеристка Олга Петрова

Тъжно е, че точно такива хора си отиват, скърби художничката Снежана Фурнаджиева

Тази сутрин към небесната галерия се присъедини и Олга Петрова - човек, отдаден през последните 20 години на изкуството. Беше естет, винаги мила, сърдечна и внимателна - така ще я запомнят и художници, и почитатели на нейната галерия "Аспект", в която излагаха картини най-значимите майстори на четката.

Олга не успя да пребори коварната болест и тази сутрин е починала в столична болница. Смъртта я отне много рано - преди месец навърши 63 години. Галерията й тогава беше отрупана с цветя. Но тя не успя да дойде на личния си празник да приеме букетите от хората, които я обичаха и уважаваха.

"Много интелигентно и мило същество. Тъжно е, че точно такива хора си отиват", коментира кончината на Петрова художничката Снежана Фурнаджиева.

Няма художник или колега, който да каже лоша дума за нея. Напротив, всички говорят за Олга с най-добро отношение.

"Дълбоко уважение изпитвам към нея. Подбираше значими художници за изложбите си, програмата на галерията й беше наситена. Мисля, че така ще е и занапред, тъй като от година насам щафетата пое нейната снаха Дорис Капон", допълни и Недялка Петрова, собственик на галерия "Сигна".

"Олга оставя след себе си не само галерия, а жива общност, създадена с вкус, визия и голямо сърце. Нейната светлина ще продължи да живее във всяка изложба, картина и спомен", написаха от "Аспект".

Все още не е ясно кога ще е поклонението.

"24 часа" изказва искрени съболезнования на семейството на Олга Петрова!