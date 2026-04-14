ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Паскал се споразумя с прокуратурата, наказан е с 2 години и осем месеца условно

Никола Николов-Паскал СНИМКА: Юлиян Савчев

Соченият за контрабандист №1 Никола Николов-Паскал е сключил споразумение с прокуратурата по т.нар. дело за митниците, признал е вината си и е получил условно наказание от 2 години и осем месеца, с четири години изпитателен срок. Това става ясно от системата на Софийския градски съд, където е публикувано споразумението на 26 март, одобрено от съдия Николай Николов.

 Също така той трябва да плати и 12 782 евро глоба. Споразумение, одобрено от съда, е като влязло в сила присъда. То не може да бъде обжалвано пред по-горна инстанция. 

Преди месеци става известно, че Паскал, който беше екстрадиран от Сърбия през август миналата година, страда от тумор в мозъка има и болно сърце.

Той беше разследван от закритата вече Комисия за противодействие на корупцията (КПК). Като заедно с него обвиняеми бяха баща и син Марин и Стефан Димитрови, подпомагани от бившия шеф на Агенция "Митници" Петя Банкова и бившия главен секретар на МВР Живко Коцев.

Никола Николов-Паскал СНИМКА: Юлиян Савчев

