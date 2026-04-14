Андрей Гюров: Работим интензивно за подготовката на Giro d'Italia

"След изборите, Giro d'Italia е едно от най-значимите събития за нас. То е сред най-престижните колоездачни обиколки в света, наред с тези на Испания и Франция и привлича изключително голям брой зрители и туристи. Работата по подготовката е ежедневна и с висока интензивност. Почти всичко вече е готово, остава да бъде решен само един проблемен участък. С министъра на регионалното развитие Николай Найденов го огледахме отвисоко, за да се уверим, че трасето се изпълнява качествено". Това казва служебният премиер Андрей Гюров в клип, който качен във фейсбук.

"Срещнахме затруднения, свързани с наличния ресурс. Предишното ръководство беше увеличило разходите за текущи ремонти и поддръжка до 55 милиона евро при първоначално гласувани 10 милиона. Подобно на ситуацията в МВР, и тук сме изправени пред предизвикателството да постигнем повече резултати с по-малко средства", казва още Гюров в клипа.