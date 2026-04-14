Скандал след Великден в Златоград: младежи събориха в меле пиян свещеник заради силна музика (Видео)

Валентин Хаджиев

Тежък скандал се разрази в Златоград пред църквата "Св. Георги" с участието на енорийския свещеник Виктор Христев и местни младежи. Скандалът е станал в часовете след великденската служба. В двора на църквата е имало софра със силна музика.

Млади мъже и съседи отишли да направят забележка на свещеника, но били посрещнати с агресия. По думите на свидетели той бил във видимо нетрезво състояние. Скандалът се пренесъл на улицата пред погледа на играещи деца.

В разпространен видеоклип в социалните мрежи се вижда как напрежението ескалира – участниците се блъскат, дърпат, отправят обиди и псувни. В един момент свещеникът е съборен на земята, като също прави опити да нападне присъстващите.

"След великденската служба седнахме с миряни в двора на църквата на обяд. Имаше и гайда, което не пречи. В близко заведение са били младежи, които са се подразнили. Наскачаха и започнаха да снимат. Поканих ги на трапезата, но те вместо да се присъединят започнаха да ме обиждат с думите "боклук", "мафиот" и други тежки слова. Излязох извън църквата са сдърпахме", каза отец Виктор Христев.

След подаден сигнал на място е пристигнала полиция.

"Заведена е преписка за хулиганство. Целта е да се изяснят всички факти и обстоятелства по случая.

Полицейските служители са внесли и докладна в общината, която би следвало да състави акт или актове за хулиганство по наредбата за обществения ред", каза директорът на ОД на МВР- Смолян ст.комисар Костадин Пачеджиев.

Четете още

Още от Животът

България днес

Водещи новини

В политиката е важно да вършиш работа, а не да си харесван. Вижте решенията на Деница Сачева за по-високи пенсии, доходи и живот (Видео)