ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Започна плащането на помощта от 20 евро заради пос...

Времето София 15° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22659665 www.24chasa.bg

Митничарите в София задържаха 217 комплекта с фалшиви бижута от Казахстан (Снимки)

2476
Част от задържаните бижута СНИМКА: Агенция "Митници"

Митническите служители на ТД Митница София задържаха 217 комплекта бижута със знаци на четири търговски марки в пратка от Казахстан, съобщиха от Агенция "Митници". 

На 7 април след анализ на риска, митнически служители от сектор „Митнически оперативен контрол" в отдел „Митническо разузнаване и разследване" при Териториална дирекция Митница София селектират за проверка колет с тегло 18 килограма, изпратен от Казахстан до българско дружество. Стоката е декларирана като „бижутерийна имитация от медна сплав, покрита с родии и злато". 

Те са извършили пълна проверка и са установили 217 комплекта бижута, съдържащи различни комбинации на гривни, обеци, колиета, пръстени и висулки. Бижутерийните изделия са щамповани с логото на четири луксозни търговски марки за бижута и висок клас аксесоари.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

В политиката е важно да вършиш работа, а не да си харесван. Вижте решенията на Деница Сачева за по-високи пенсии, доходи и живот (Видео)