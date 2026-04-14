Митничарите в София задържаха 217 комплекта с фалшиви бижута от Казахстан (Снимки)

Митническите служители на ТД Митница София задържаха 217 комплекта бижута със знаци на четири търговски марки в пратка от Казахстан, съобщиха от Агенция "Митници".

На 7 април след анализ на риска, митнически служители от сектор „Митнически оперативен контрол" в отдел „Митническо разузнаване и разследване" при Териториална дирекция Митница София селектират за проверка колет с тегло 18 килограма, изпратен от Казахстан до българско дружество. Стоката е декларирана като „бижутерийна имитация от медна сплав, покрита с родии и злато". Част от задържаните бижута СНИМКА: Агенция "Митници"

Те са извършили пълна проверка и са установили 217 комплекта бижута, съдържащи различни комбинации на гривни, обеци, колиета, пръстени и висулки. Бижутерийните изделия са щамповани с логото на четири луксозни търговски марки за бижута и висок клас аксесоари. Част от задържаните бижута СНИМКА: Агенция "Митници"

Поради съмнение за нарушаване на правата върху интелектуалната собственост, в изпълнение на Европейски регламент 608/2013 стоките са задържани. За случая ще бъдат уведомени притежателите на съответните марки.