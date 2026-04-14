Патриарх Даниил оглави празничните богослужения в Роженския манастир

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил оглави празничните богослужения по повод честването на чудотворната икона „Света Богородица – Вратарница“ в Роженски манастир, където хиляди вярващи се стекоха, за да се поклонят пред светинята.

Честванията започнаха с тържествена вечерна служба и продължиха с празнична утринна литургия, отслужена от патриарх Даниил в съслужение с Неврокопския митрополит Серафим, пише БТА.

По време на празника чудотворната икона „Света Богородица - Вратарница“, известна още като Портаитиса, беше изнесена с литийно шествие от манастира до храм „Св. св. Кирил и Методий“, където патриарх Даниил отслужи водосвет за здраве и благоденствие на вярващите. Иконата е копие на светогорската чудотворна икона от Иверския манастир и се съхранява в Роженския манастир от XVIII век. По думите на неврокопския митрополит Серафим, традицията за честването ѝ е възстановена през 2005 година, когато отново започва организирането на литийно шествие и водосвет.

Празникът има своите корени в Света гора, където се отбелязва на третия ден след Великден, денят, в който според преданието иконата е намерена в морето край бреговете на Атон. Там честването включва богослужение и литийна обиколка на обширна местност около манастира – традиция, която се възпроизвежда в Роженската света обител.

Българският патриарх Даниил е тясно свързан с манастира. Той постъпва в него като йеродякон през 2004 година. Като глава на Българската православна църква той участва в отбелязването на празника за втори път.

В словото си Неврокопският митрополит Серафим изрази благодарност за присъствието на патриарха и подчерта духовната значимост на събитието. Той сподели, че радостта на духовенството и миряните е голяма и изрази надежда празникът да продължи да събира вярващите и занапред. "Благодарим ви, че и тази година ни зарадвахте с вашето присъствие и затова, че възглавихте светата тържествена литургия. Пожелавам да имате винаги в изобилие подкрепата и застъпничеството на Божията майка. Във времена на трудности и различни сътресения в света, пожелавам да имате силите, разсъдливостта и дързостта, за да преминаваме през бурите на това световно, житейско море, тъй че да бъдем в Христовия корен. Тези, които са колебливи и несигурни във вярата, чрез Вас да намират Христовата вяра", пожела неврокопският митрополит.

Той подчерта значението на духовното ръководство на Българската православна църква в съвременния свят, белязан от трудности и изпитания. Неврокопският митрополит Серафим отправи пожелания към патриарха за здраве, сили и твърдост, за да продължи да води вярващите по пътя към Христос и към вечното Божие царство. В изказването си той акцентира и върху необходимостта от съхраняване на единството в Църквата и привличането на повече хора към вярата чрез духовно наставление и пример. В края на словото си митрополит Серафим отправи молитви за благоденствието на българския народ и за дълголетие и благословение в служението на патриарх Даниил.

Според църковното предание иконата „Света Богородица Портаитиса“ е рисувана от свети евангелист Лука. По време на иконоборчеството в Константинопол тя била спасена от благочестива вдовица, която я пуснала в морето, за да бъде съхранена. След около век иконата се явила в светлина край бреговете на Атон, откъдето по божествено откровение била пренесена в Иверския манастир.