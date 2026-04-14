За ден 28 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 9 - за наркотици

В рамките на изминалия ден са установени общо 28 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 13 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 15 - с над 1,2 на 1000, четирима са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират 9, трима са отказали тестване, съобщават от полицията.

20749 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 26183 водачи и пътници. Съставени са 5563 фиша и 441 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.