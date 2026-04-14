ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вот на недоверие срещу сръбското правителство влиз...

Времето София 15° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22659930 www.24chasa.bg

Дрон изплава на южния плаж в Несебър (Снимки)

5176
Изплавалият дрон Снимка: Министерство на отбраната

Военноморски екип от база Бургас провери и транспортира дрон, изплавал днес на южния плаж в Несебър, съобщават от министерството на отбраната.

Военнослужещите действаха по искане на областната администрация Бургас и с положителна резолюция от началника на отбраната. Групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от Военноморската база беше активирана по заповед на заместник-командира на ВМС.

Специализираният екип транспортира дрона към Военноморска база – Бургас. Установено е, че той не съдържа взривоопасни елементи и не представлява опасност.

Изплавалият дрон Снимка: Министерство на отбраната
Изплавалият дрон Снимка: Министерство на отбраната

Изплавалият дрон Снимка: Министерство на отбраната
Изплавалият дрон Снимка: Министерство на отбраната

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

