Дрон изплава на южния плаж в Несебър (Снимки)

Военноморски екип от база Бургас провери и транспортира дрон, изплавал днес на южния плаж в Несебър, съобщават от министерството на отбраната.

Военнослужещите действаха по искане на областната администрация Бургас и с положителна резолюция от началника на отбраната. Групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от Военноморската база беше активирана по заповед на заместник-командира на ВМС.

Специализираният екип транспортира дрона към Военноморска база – Бургас. Установено е, че той не съдържа взривоопасни елементи и не представлява опасност.