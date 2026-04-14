Трябва да се въведе регулация за тока, за да се спре покачването му, казва водачът на листата на "БСП - Обединена левица" в Габрово проф. Николай Цонков

- Проф. Цонков, експерт сте в областта на регионалното развитие и националната сигурност. Как оценявате международната обстановка и какви са рисковете и заплахите за България на фона на воините САЩ/Израел - Иран и Русия - Украйна?

- Международната обстановка е много динамична и се влошава с всеки изминал ден. Днес властва не силата на правото и дипломацията, а правото на силата. Международното право и познатата ни досега архитектура за сигурност не функционират. В новия многополюсен свят се сблъскват глобалните интереси и борба за влияние между САЩ и Китай. В този процес роля играят също Русия и Индия. При тази глобална трансформация ЕС все повече губи своето геополитическо влияние и възможности. Същевременно картината на глобалното преразпределение се усложнява от преплитането на няколко процеса, които изменят средата за сигурност - икономически, политически, технологичен, информационен, които се преплитат с използване на силата за влияние и контрол върху източниците на суровини и горива. За България, която е транзитен коридор и „врата" на ЕС, това означава повишени рискове: ние можем да станем плацдарм или мишена при грешни политически решения. Най-голямата заплаха е вътрешно-политически хаос и необмислените външнополитически актове, които да ограничават нашата свобода на действие. Националният интерес и мирното съвместно съществуване трябва да са преди геополитическите експерименти на назначени да управляват. България трябва да развива многостранни и двустранни отношения с балканските, европейските и черноморските държави. БСП счита, че основна ценност е мира и ще се бори за постигането му в регионален и международен план. България може и трябва да бъде мост и посредник между Изтока и Запада. Съществува също и сериозен икономически риск поради международната конюнктура и войната в Иран. Повишават се до непоносими нива цените на горивата. Именно за това е необходимо да осигурим на българските и европейските граждани и бизнес достъп до икономически изгодните руски енергийни суровини. Това е наш основен национален интерес.

- Наскоро нарекохте национално предателство Споразумението, което сключи премиерът Гюров с Украйна. Защо?

- Да, смятам, че подписаното Споразумение е национално предателство, защото служебното правителство на Гюров е с ограничени правомощия да провежда външна политика. Подобни решения не се вземат „на тъмно", а след обсъждане, те носят дългосрочни последствия. Тези решения са стратегически и изискват много дълбок анализ на възможните ефекти. Служебно правителство няма легитимността да подписва международни договори без санкция на Народното събрание. С този договор се допуска изучаването на украински език в българските училища. Такъв документ не може да бъде подписан от служебно правителство без ясна парламентарна санкция и широк обществен дебат. Практическият ефект от него е въвеждане на украинско влияние в български институции и инфраструктура, рискове за енергийния комплекс (включително притежание/контрол върху ядрени активи) и въвличане в геополитическата конфронтация с Русия. Това създава реални заплахи за националната ни сигурност. Това не е дипломатическа стъпка, а стратегическа промяна без легитимация и оценка на последствията.

- Подкрепяте ли използването на гражданското летище за разполагане на американски транспортни самолети/цистерни?

- Категорично не. Първо, мястото на военно транспортната техника не е на гражданско, а на военно летище. Второ, разполагането на тази техника носи висок риск за държавата. Не случайно получихме остра нота от Иран за участието ни във войната срещу приятелска нам държава. Трето, дълго време служебното правителство на Гюров ни манипулираше и не казваше истината за разполагането на военно-транспортната техника. Решенията на служебното правителство подкопават не само държавността, но и малкото останало от националната ни сигурност. Убеден съм, че българската външна политика трябва да бъде независима и прагматична, основана на националния интерес. Настоявам за незабавно преместване на военно-транспортните самолети от летище „Васил Левски" и забрана за разполагането им в България, както и обявяване на нищожността на 10 годишното Споразумение за сътрудничество между България и Украйна. Тези решения на служебното правителство на Гюров ни лишават от свобода на избор, мирно съществуване, като ставаме реална военна мишена.

- Как виждате ролята на БСП в следващия парламент и как ще възстановите доверието в партията?

- БСП е единствената лява алтернатива. В България работещите бедни стават все повече, социалните и регионални неравенства растат, малките градове и населени места бавно изчезват. Ние от БСП ОЛ имаме решения на тези въпроси, като сме наясно, че няма как да бъдат реализирани за няколко месеца или година, с магическа пръчка. От БСП ОЛ предлагаме стратегическо мислене, визия и решения, за които е необходим национален консенсус. Прегледът на програмите на другите партии показва, че само БСП ОЛ наистина предлага лява политика, която да защитава правата и интересите на трудещите се, младите семейства и възрастните хора, в това число и активна жилищна политика и силни местни власти. За всичко това е необходимо не просто стратегическо, но и системно мислене за създаване на подходящи социално-икономически условия, стимулиране и развитие на икономиката. Доверието се губи много лесно, но се печели с всяко най-малко действие, което извършва дори човек от партията на най-ниско ниво. Ние сме наясно, че доверието се връща най-трудно. Единственият начин да убедим българските граждани, че сме различни и да започнем да връщаме доверието е чрез решаване на проблемите на хората, последователност в действията и национално-отговорна политика, основана на националния, и след това на партийния интерес. Политиката трябва да бъде правена в прозрачност и основата на принципи, правила и морал. Така ще върнем доверието на избирателите към БСП ОЛ.

- Като експерт по регионално развитие - кои инвестиции и проекти смятате за най-важни за устойчив растеж в Габрово?

- Определено най-важен е проекта за тунел под Шипка, обхода на община Севлиево и изграждане на скоростен път до АМ Хемус. По този начин ще преодолеем изолацията и ще създадем свързаност Север - Юг, като осигурим връзка между Стара Загора, Казанлък, Габрово, Севлиево и Плевен, в това число и Велико Търново към Горна Оряховица, която е важен транспортен възел. Разбира се язовира на община Севлиево и обследване и подготовка на документи за язовира на община Трявна. Важно да се осигури финансиране и този проект, който е с най-висока степен на готовност ще бъде осигурен със средства първи. Също така е важно да се изгради индустриален парк между Габрово и Севлиево. При тунел под Шипка ще се създаде по-висока мобилност и по-голям пазар на труда, което означава, че фирмите в Габровска област трябва да станат по-конкурентни на останалите извън региона по възнаграждения. И за това паралелно трябва да се работи за развитие на икономиката, стъпвайки на съществуващата в момента и превръщането й във високо технологична. Необходимо е област Габрово да се отвори за български и чуждестранни инвестиции. Икономиката на областта трябва да бъде дълбоко свързана с Технически университет - Габрово. Областта разполага с голям туристически потенциал, който трябва да се развива. Например говорейки за туристическо развитие на региона е необходима туристическа идентичност, бранд и разпознаваемост. Затова предлагам да се разработят брандовете „Произведено в Габрово" и „Габрово - сърцето на България", да се разработят общи туристически маршрути със споделено управление, дигитален канал, мултиезичен портал и QR пътеводители. Но без преодоляване на икономическата и регионална изолация няма как да развием икономиката на областта. Именно поради тази причина е регионалната свързаност е ключова за развитието на Габрово.

- Какви мерки предлагате за защита на доходите и за подкрепа на домакинствата и МСП при настъпваща икономическа криза?

- Икономическата криза е породена от огромна маса от външнополитически, вътрешнополитически и финансови проблеми. Икономическата стагнация и въвеждането на еврото доведоха до очевиден спад в жизненото равнище в страната в сектори като газ, нефт, електроенергия, телекомуникации, отбранителен сектор, инфраструктура, земеделие и туризъм, което катализира и политическа нестабилност. Ето защо трябва държавата да регулира икономическите процеси. Например да се наложат за определен период от време таван на печалбите на хранителните вериги и бензиностанциите. Намаляване на ДДС на горивата. Налагане на таван на цената за 1 литър дизел и бензин. Разбира се най-потърпевшите отрасли като земеделски производители и транспортни фирми трябва да бъдат подпомогнати от държавата целенасочено, за да преодолеят кризисния период. Тук е важна и борбата със спекулата. В тази посока много важно е как работят държавните проверяващи и контролиращи органи. И тук Закона за управление на агрохранителната верига може да играе много важна роля, ако се приложи ефективно.

- Кои три законопроекта или политики ще внесете/подкрепите първо, ако влезете в парламента?

- Едно от първите неща за мен и за БСП ОЛ е да предприемем действия за смяна на ВСС. Нашият председател още в началото на предизборната кампания изрази категоричната позиция на БСП по този въпрос. Считам, че е необходима промяна в Закона за висшето образование, с която да се институционализира Съвета на ректорите в България. Крайно време е Съветът да бъде регламентиран като страна в процеса по управление на висшето образование. Ще предложа в Закона за енергетика да се отложи либерализацията на цената за електроенергия за битови абонати, за да се регулират постоянно растящите цени на тока. Четвърто, е свързано с държавния бюджет. Поради факта, че в България има необходимост от редовен бюджет, бих подкрепил със съответните предложения Закона за държавния бюджет. Също така бих предложил още две неща. Първо, НС да вземе решение за строителство на АЕЦ Белене. И второ бих предложил на НС да приеме решение, с което да предложим на ЕК да отпаднат санкциите за Русия. Наш изключителен национален интерес е гарантиране на функционирането на икономиката и всички български граждани.

