Ученици "гласуваха" в ЦИК за първи път дни преди изборите (Галерия)

Как изглеждат машините и хартиените бюлетини и как се гласува на тях показаха от ЦИК на пълнолетни ученици от София, които ще гласуват за първи път тази неделя.

20-ина деца 35-о и 36-о училище пристигнаха в ЦИК, където имаха възможност да "гласуват" за първи път и на хартия, и на машина. За целта от комисията им бяха приготвили три машини образци и бюлетини, които децата можеха да попълнят, да се научат как се прегъват правилно и колко печата трябва да имат и да ги пуснат в прозрачната урна. Повечето деца още не бяха решили по кой начин да гласуват, останалите предпочитаха машинния вот. ЦИК се бяха подготвили с 3 машини и .бюлетини за демонстрацията пред учениците Снимка: Велислав Николов