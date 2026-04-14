Ученици "гласуваха" в ЦИК за първи път дни преди изборите (Галерия)

Как изглеждат машините и хартиените бюлетини и как се гласува на тях показаха от ЦИК на пълнолетни ученици от София, които ще гласуват за първи път тази неделя.
20-ина деца 35-о и 36-о училище пристигнаха в ЦИК, където имаха възможност да "гласуват" за първи път и на хартия, и на машина. За целта от комисията им бяха приготвили три машини образци и бюлетини, които децата можеха да попълнят, да се научат как се прегъват правилно и колко печата трябва да имат и да ги пуснат в прозрачната урна. Повечето деца още не бяха решили по кой начин да гласуват, останалите предпочитаха машинния вот.
Демонстрацията продължи близо час, като членовете на ЦИК обясниха на учениците целия процес стъпка по стъпка от даването на личната карта до напускането на секцията и ги призоваха да упражнят правото си на вот на 19 април. Предупредиха ги обаче, че макар и младежите да обичат да снимат и да споделят важните моменти от живота си, да не го правят, когато гласуват, защото това е нарушение.