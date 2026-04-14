ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шефът на "Росатом": Само 20 наши служители остават...

Времето София 15° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22660317 www.24chasa.bg

Осъдиха условно баща на загинало бебе при катастрофа край Девин

Валентин Хаджиев

[email protected]

2188
Бащата е осъден на 18 месеца условно с тригодишен изпитателен срок. Снимка: pixabay

38-годишен баща бе осъден заради загиналото бебе при катастрофа на пътя Смолян - Девин на 18 месеца условно с тригодишен изпитателен срок. Детето е било в автомобил, управляван от бащата.

В колата на 19 април м.г. са пътували още майката и другото дете на семейството - момиче на 3 години. Автомобилът се е качил върху мантинелата и е паднал по таван във водосток край пътя. 9-месечното бебе е пострадало фатално при удара.

Окръжният съд в Смолян определи санкцията в рамките на разпоредително заседание при съкратена процедура. Според обвинението той се е разсеял за кратко и не е предприел технически правилното действие, за да овладее автомобила.

Бащата признава фактите в обвинителния акт, внесен от прокуратурата.

Бащата е осъден на 18 месеца условно с тригодишен изпитателен срок. Снимка: pixabay

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

