Осъдиха условно баща на загинало бебе при катастрофа край Девин

38-годишен баща бе осъден заради загиналото бебе при катастрофа на пътя Смолян - Девин на 18 месеца условно с тригодишен изпитателен срок. Детето е било в автомобил, управляван от бащата.

В колата на 19 април м.г. са пътували още майката и другото дете на семейството - момиче на 3 години. Автомобилът се е качил върху мантинелата и е паднал по таван във водосток край пътя. 9-месечното бебе е пострадало фатално при удара.

Окръжният съд в Смолян определи санкцията в рамките на разпоредително заседание при съкратена процедура. Според обвинението той се е разсеял за кратко и не е предприел технически правилното действие, за да овладее автомобила.

Бащата признава фактите в обвинителния акт, внесен от прокуратурата.