Пуснаха от ареста шофьора на тира, спрял в тунел "Витиня"

Шофьорът на тир, спрял в тунел „Витиня" на магистрала „Хемус", и предизвикал километрична тапа в посока София, беше освободен от ареста. На този етап няма повдигнати обвинения срещу него.

Водачът е нарушил забраната за движение на тежкотоварни камиони. На място служители на Автомобилната администрация са установили две нарушения - превишаване на времето за управление и липса на лиценз. Камионът е бил и със спукано предно панорамно стъкло. Това заяви пред Нова началникът на сектор "Пътна полиция" при ОД МВР - София главен инспектор Владислав Павликянов. Властите очакват изготвяне на автотехническа експертиза.

Водачът отказал да бъде изтеглен с "Пътна помощ", предложена му от АПИ, въпреки че му е било обяснено, че изтеглянето на превозното средство ще е безплатно. Той обяснил, че началникът му няма да плати, ако не е от конкретна фирма от другия край на страната. Така мъжът е бил задържан за 24 часа. Главният секретар на МВР Георги Кандев в пост във Facebook написа, че случилото се буди сериозни съмнения за умишлени действия по време на най-интензивния трафик и ще се използват всички ресурси, за да се установи дали не става дума за саботаж. От Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация" пък проверяват фирмата.

"В понеделник около 11 часа наши служители са установили, че на автомагистрала „Хемус", в посока София, се е образувало задръстване преди тунел „Витиня". Навлизайки в самия тунел, е установен тежкотоварен автомобил, който по думите на водача внезапно е аварирал. За движение е останала само една лента - изпреварващата, в посока София. В рамките на около 30 минути се е образувало километрично задръстване", обясни Павликянов.

По данни на водача двигателят е загаснал и той не е имал възможност да го подкара. Когато пътните полицаи отишли на място - не е правен опит да се запали камиона.

Той подчерта, че водачът е задържан в полицейското управление в Елин Пелин, а защо е отказал помощта - тепърва ще се установява. Към този момент материалите не са докладвани в прокуратурата в града. Тепърва предстои прокурор да прецени дали да повдигне обвинение на шофьора и каква мярка за неотклонение да му наложи. По случая е образувано досъдебно производство за противозаконното пречене на орган на властта да изпълни задълженията си.

"Шофьорът е бил предупреден за действията си. След като е отказал да премести автомобила, ние предприехме други действия - задържахме го. Камионът вече е репатриран. Когато е пристигнала безплатната пътна помощ и малко преди задържането, водачът е оказал съдействие и автомобилът е изведен от тунела", подчерта униформеният.

Установени са две нарушения на водача на тира - неспазване на времето за управление и неносене на лиценз. Освен това камионът е бил с напукано предно панорамно стъкло, за което е съставен акт. "Към момента камионът е извън тунела и се охранява от полиция", обясни главният инспектор.

По отношение за забраната за движение на тежкотоварни камиони в интервала между 12:00 ч. до 20:00 ч. на 13 април той уточни, че тя е важала за автомагистралите. "Първокласните и второкласните пътища са могли да се използват от тежкотоварни автомобили. Колко километра е изминал по магистралата в нарушение ще се установи чрез камерите", обясни Павликянов.

За водача е извършена проверка. Няма сериозни предишни нарушения, освен едно от 2011 г., за което е бил лишен от право да управлява за 7 месеца. Представил е гръцко свидетелство за управление, докато българското му е било валидно до януари 2006 г.