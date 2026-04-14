Хванаха 328 кг месо без документи на „Дунав мост“

Общо 328 кг месо и месни продукти без документи за произход са иззети при съвместна проверка на инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните в Русе и служители на „Гранична полиция“ на ГКПП „Дунав мост“, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Количеството е открито в хладилен бус с българска регистрация, спрян за рутинна проверка. Превозното средство е било наето от турски гражданин и се е движело в посока Румъния.

Сред иззетите продукти са наденица, малотрайни колбаси и кренвирши, месо за дюнери, цели пилета и пилешки разфасовки. Всички количества са насочени за унищожаване.

На фирмата – собственик на превозното средство, е съставен акт, тъй като автомобилът не е регистриран за превоз на храни.

На 9 април изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните д-р Ангел Мавровски съобщи, че от началото на акция „Чиста храна“ до момента има 27 затворени обекта и над 260 тона потенциално опасни храни са спрени. Той допълни тогава, че близо 80 на сто от възбранените количества (над 208 тона) са продукти от животински произход, които крият най-висок здравен риск.