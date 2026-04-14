Преливат язовирите „Камчия", „Асеновец" и „Пчелина". Това сочат актуалните данни на Министерството на околната среда и водите.

Със 100% запълване са язовирите „Камчия", „Асеновец" и „Пчелина", а над 90% са язовирите „Среченска бара", „Христо Смирненски", „Йовковци", „Тича", „Ясна поляна", „Боровица", „Студена", „Домлян", „Александър Стамболийски", „Кричим", „Кърджали", „Студен кладенец" и „Ивайловград".

Язовир „Александър Стамболийски" и язовирите от каскадата Арда - „Кърджали", „Студен кладенец" и „Ивайловград", са в режим на провеждане на „висока вълна", като към настоящия момент притокът към тях е намалял и водните нива се понижават.

След настъпването на пролетния сезон и очакваното пълноводие, при необходимост дружествата, стопанисващи комплексните и значими язовири, предприемат мерки за осигуряване на свободни обеми чрез превантивно изпускане на водни маси с цел поемане на повишения приток и поддържане на нивата в оптимални граници.

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология днес и утре се очакват предимно слаби локални валежи от дъжд (в планините над 2500 м – от сняг). В четвъртък и петък (16–17 април) превалявания ще има на отделни места в западната половина на страната, а през почивните дни се очаква увеличение на облачността и валежи от дъжд, засягащи първо Северна, а след това и Южна България.

През следващите три дни нивата в реките ще останат без съществени изменения или ще се понижават. В резултат на частично снеготопене в следобедните часове на прогнозния период са възможни краткотрайни повишения на речните нива в планинските части от речните басейни. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) напомня на местните власти да прилагат предвидените мерки в Плановете за управление на риска от наводнения 2022 - 2027 г. и да следят актуалната хидрометеорологична информация и прогнозите за опасни явления, публикувани на официалната страница на министерството.