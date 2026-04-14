Ясен е списъкът с одобрени проекти по Програма „Култура" на Община Русе за 2026 г.

СНИМКА: Пресцентър на Община Русе

37 проекта в областта на изкуството и културата ще подкрепи през 2026 г. Община Русе. Финансирането е разпределено между 34 творчески инициативи и 3 международни фестивала, съобщават от общината.

Всички предложения бяха внимателно разгледани от две комисии – 5-членна комисия за установяване на административно съответствие и 7-членна, оценяваща предложенията по същество. При подбора водещи бяха оригиналността на концепциите, опитът на кандидатите, реалната полза за културния живот в града, както и устойчивостта на постигнатите резултати.

През настоящата година общият бюджет по програма „Култура" възлиза на 76 693,78 евро, като средствата са разпределени според броя събрани точки до изчерпване на ресурса.

Предстои издаването на заповед и подписването на договори с одобрените организации. След реализирането на своите идеи, участниците са длъжни да представят съдържателен и финансов отчет в едномесечен срок, но не по-късно от 1 декември.

Списъкът с класираните проекти и съответните суми е достъпен за разглеждане на официалния сайт на Община Русе.

СНИМКА: Пресцентър на Община Русе

