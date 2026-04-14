Ден на отворените врати в Окръжен съд – Монтана

На 16 април 2026 г., по повод деня на Конституцията и професионалния празник на българските юристи и съдебни служители, Окръжен съд – Монтана организира традиционния ден на отворените врати в сградата на Съдебната палата на ул. „Васил Левски" №24 от 11:00 до 12:30 ч.

Програмата започва в 11:00 ч. с награждаване на победителите и участниците в конкурса за есе и рисунка на тема „Справедливостта през моите очи". В раздел „Рисунка" са получени 11 картини, а в раздел „Есе" са получени 22 творби.

В 11:30 ч., също в сградата на Съдебната палата, зала №4, ще се проведе симулативен съдебен процес по наказателно дело за причиняване на телесна повреда с участието на ученици от 10. клас от профилираната гимназия с преподаване на чужди езици (ПГПЧЕ) „Петър Богдан", Монтана.

Десетокласниците ще влязат в ролите на прокурор, съдия, съдебни заседатели, съдебен секретар, подсъдим, адвокати, вещи лица и свидетели, за които се подготвиха под менторството на съдия Елизабета Кралева от Окръжен съд – Монтана.

Събитията са част от публичните инициативи на Окръжен съд – Монтана за повишаване на правната грамотност на децата, учениците, младежите и гражданите в рамките на образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури" и информационната кампания „Ден на отворените врати".