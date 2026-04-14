Шефът на "Росатом": Само 20 наши служители остават...

Обвинен в убийство в Пепелище остава в ареста за постоянно

Ненко Станев

[email protected]

Съдебната палата в Кърджали. СНИМКА: 24 ЧАСА

Обвиненият в убийство на 65-годишен в кърджалийското село Пепелище остава в ареста за постоянно. Решението е на окръжния съд в Кърджали и подлежи на обжалване. Престъплението беше извършено на 10 април към 21 часа в двора на жертвата. Между двамата мъже възникнал скандал, при който 76-годишния О. С. извадил нож и наръкал няколко пъти опонента си смъртоносно.

Според жители на Пепелище между двамата мъже имало разправии от години.

Часове след убийството полицията задържа О. С., а прокуратурата му повдигна обвинение да извършване на умишлено убийство.

