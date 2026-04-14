24-годишна балерина и дядо й са загиналите в катастрофата на Великден

24-годишна балерина и дядо й са загиналите в катастрофата край Берковица на Великден, става ясно от Фейсбук публикация на майката на момичето.

"С дълбока болка в сърцето и душата, като майка на Елеонора Миронова която загина в ужасната катастрофа станала на 12.04.2026 на разклона на село Мездрея, които е изключено опасен участък и има и други жертви преди това АПИ сериозно трябва вземе някви мерки, за да няма повече жертви на пътя! Погребението на дъщеря ми Елеонора Миронова и дядо ѝ Димитър Миронов ще бъде на 16.04.2026г. от 13 часа в гробището на гр.Берковица", пише майката Любомира Петрова. С дълбока болка в сърцето и душата, като майка на Елеонора Миронова която загина в ужасната катастрофа станала на... Posted by Любомира Петрова on Tuesday 14 April 2026

Момичето се е занимавало с балет и е преподавало в танцова школа в София.

"Тя не беше просто учител на децата – беше вдъхновение, опора и човек с огромно сърце, който остави следа във всеки един от нас.

Ще я помним с топлината, която носеше, с грижата, която ни даваше, и с любовта във всяко нейно действие, с топлият и мил глас с нейната човечност", пишат във Фейсбук от танцовата школа, в която е преподавала 24-годишната Елеонора.