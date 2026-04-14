Шефът на "Росатом": Само 20 от персонала ни остава...

24-годишна балерина и дядо й са загиналите в катастрофата на Великден

Елеонора Миронова загина в катастрофата на Великден Снимка: Фейсбук/ Любомира Петрова

24-годишна балерина и дядо й са загиналите в катастрофата край Берковица на Великден, става ясно от Фейсбук публикация на майката на момичето. 

"С дълбока болка в сърцето и душата, като майка на Елеонора Миронова която загина в ужасната катастрофа станала на 12.04.2026 на разклона на село Мездрея, които е изключено опасен участък и има и други жертви преди това АПИ сериозно трябва вземе някви мерки, за да няма повече жертви на пътя! Погребението на дъщеря ми Елеонора Миронова и дядо ѝ Димитър Миронов ще бъде на 16.04.2026г. от 13 часа в гробището на гр.Берковица", пише майката Любомира Петрова.

С дълбока болка в сърцето и душата, като майка на Елеонора Миронова която загина в ужасната катастрофа станала на...

Posted by Любомира Петрова on Tuesday 14 April 2026

Момичето се е занимавало с балет и е преподавало в танцова школа в София. 

"Тя не беше просто учител на децата – беше вдъхновение, опора и човек с огромно сърце, който остави следа във всеки един от нас.

Ще я помним с топлината, която носеше, с грижата, която ни даваше, и с любовта във всяко нейно действие, с топлият и мил глас с нейната човечност", пишат във Фейсбук от танцовата школа, в която е преподавала 24-годишната Елеонора.

Едно прекрасно създание напусна нашия свят в най-светлите ни празници… Скърбим за Елеонора Миронова – нашата обичана...

Posted by DanceArena on Monday 13 April 2026
 

