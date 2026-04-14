270 хил. бюлетини за изборите в неделя бяха доставени в Благоевград

Областна администрация Благоевград получи изборните книжа и 270 000 бюлетини за изборите за народни представители на 19 април 2026 г.

Тази сутрин упълномощени представители от Областна администрация Благоевград приеха централизирано осигурените бюлетини, след което те бяха доставени в помещението до „Музей на водата" в Благоевград.

Процесът по приемане, разпечатване на пломбата и разпределението на бюлетините се проведе под охрана на екипи на Министерството на вътрешните работи и в присъствието на областния управител Николай Куколев, председателя на РИК Мартин Бусаров, заместник областните управители и главния секретар на Областна администрация Веска Костадинова, която е ръководител на екипа за организационно-техническата подготовка за произвеждане на изборите.

Областна администрация ще предостави и ролките със специализирана хартия за машинно гласуване, чували, кутии за отрязъци, апарати за видео наблюдение и видео заснемане, пломби за сигурност за белия чувал, както и QR код за осигуряване на актуална информация за кандидатските листи на гласоподавателите със зрителни увреждания.

„Провели сме необходимите срещи, процедурите са изчистени, а сроковете от страна на Областна администрация са спазени. Надявам се, членовете на СИК да са подготвени и мотивирани, за да могат да си свършат успешно работата в изборния ден. Създадена е необходимата организация и координация с институциите и органите на МВР", обясни областният управител Куколев.

Предвижда се на 16 април бюлетините да бъдат транспортирани по график към 14-те общини в област Благоевград. През това време помещението ще бъде запечатано от представители на Областна администрация и РИК-Благоевград и ще е под денонощна охрана от ОДМВР-Благоевград.