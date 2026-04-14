Липсата на редовно правителство и приет държавен бюджет спира изграждането на Южен обход на Бургас – проект, който има потенциала да реши в дългосрочен план един от най-сериозните проблеми на града – транзитния трафик. Това не е просто още един инфраструктурен проект – той е стратегически приоритет в регионалната програма на ГЕРБ-СДС за област Бургас, защото засяга пряко както ежедневието на хората, така и икономическото развитие на целия регион.

Днес мнозина си спомнят как преди няколко години, когато автомагистрала „Тракия“ тъкмо беше завършена, целият трафик се изсипваше на кръговото при хипермаркет Метро. Натоварването създаваше сериозни затруднения за шофьорите и превърна тази точка в едно от най-проблемните места за движение в региона.

Заради тази ситуация още в кабинета „Борисов 3" започнаха последователни и настоятелни стъпки по изграждането на Северния обход на Бургас. Основната цел бе ясна – извеждане на транзитния трафик извън града и облекчаване на вътрешното движение. Проектът премина през редица предизвикателства след 2021 година, когато бе спиран и забавян, но в крайна сметка бе реализиран.

„Започнахме изграждането на Северния обход – процес, който отне повече от 5–6 години заради административни пречки и спиране на финансирането от различни управления“, коментира доскорошният областен управител Владимир Крумов – пети в листата на ГЕРБ-СДС за област Бургас на предстоящия парламентарен вот.

Днес Северният обход на Бургас изпълнява ключова роля за региона. Той осигурява по-бързо и безпрепятствено пътуване към едни от най-натоварените туристически дестинации – Слънчев бряг, Несебър и Поморие. Освен това значително намалява трафика в самия град Бургас и подобрява условията за придвижване както за местните жители, така и за гостите на региона.

Работата по инфраструктурното развитие не спира дотук. Кабинетът „Желязков“ започна действия и по друг стратегически проект – изграждането на т.нар. Южен обход на Бургас. Това е проект, който има потенциала окончателно да реши проблема с транзитния трафик в града.

„Следващата стъпка е ясна – трябва да изградим Южния обход, така както направихме Северния. Ползите са много – облекчаване на трафика, по-бързо и безопасно придвижване на туристите към Южното Черноморие“, категоричен е Крумов.

Планира се Южният обход да продължи от пътния възел на Северния обход, след което да се отклони в южна посока към района на „Топлофикация“ и ул. „Крайезерна“. Оттам трасето трябва да изведе автомобилния поток директно към пътя за Созопол. Реализацията на този проект ще позволи тежкият и транзитен трафик да бъде изцяло изведен извън градската част, което ще доведе до още по-голямо облекчаване на движението в Бургас.

Очаква се при наличие на стабилно управление и приет бюджет работата по проекта за Южен обход на Бургас да продължи. Това ще бъде ключова стъпка към окончателното решаване на проблема с трафика в региона и подобряване на транспортната свързаност по Южното Черноморие.