Мария Илиева и богата програма очакват русенци на „Уикенд туризъм"

21-ото издание на Туристическото изложение „Уикенд туризъм" за поредна година ще събере професионалисти от туристическия бранш и бизнес, сдружения, занаятчийски камари, музеи и общини. Събитието ще се проведе в периода 14 - 16 май в сградата на Доходното здание. Паралелно с него русенци и гостите на града ще имат възможността да се насладят и на 18-ото издание на Фестивала на туристическите забавления и анимации, който ще се състои на пл. „Свобода" и пл. „Света Троица". Двете събития са организирани от Община Русе и ОП „Русе арт" и се провеждат с подкрепата на Министерството на туризма.

Тази година има засилен интерес от страна на желаещите да се включат в Базара за художествени занаяти, като участие са заявили повече от 130 занаятчии, които ще представят свои изделия.

Туристическото изложение ще предложи на русенци и гостите на града захарни изделия, жив шоколад, месни продукти, голямо разнообразие от био продукти, етерични масла и др, а над централния площад при хубаво време отново ще се издигне атрактивният цветен балон с горещ въздух.

Организаторите отново са помислили и за най-малките, които ще могат да използват въжената площадка, стената за катерене и безплатни опознавателни обиколки. Програмата ще включи и традиционното Международно кулинарно състезание „Като шеф готвачите", което се организира от Професионалната гимназия по туризъм „Иван П. Павлов", Община Русе, ОП „Арт" и Съюза на хотелиерите и ресторантьорите в града.

Тридневната концертна програма на туристическото изложение ще предложи музика за всеки вкус. На 14 май /четвъртък/ русенци и гости на града ще могат да се насладят на изпълненията на Биг бенд - Русе с ръководител маестро Димчо Рубчев, както и на Детския духов оркестър от Велико Търново „Джуниър бенд".

Петъчният ден ще премине под звуците на джаз секстет „Оркестър Музика". На 16 май /събота/ на сцената ще се качи лайв групата „Локдаун парти бенд". Любителите на класическата музика ще имат възможността да чуят вечните шедьоври на великите италиански композитори – Доницети, Верди, Пучини, Маскани и Тости, които прославят изяществото, драматизма и страстта на оперното изкуство. Оперният рецитал „Златния век на мелодрамата" ще се състои в зала „Русе", където публиката ще има възможността да чуе сопраното Анджела Папале, акомпанирана от маестро Фабио Мара на пиано.

Туристическото изложение ще закрие поп дивата Мария Илиева, която ще изпълни пред русенските си почитатели едни от най-големите си хитове.

Драматичен театър „Сава Огнянов" – Русе също подготвя изненадващ жест към своята публика. Инициативата е част от съпътстващата програма на 21-ото издание на Туристическото изложение „Уикенд туризъм" и добавя още един акцент към празничната атмосфера в града.

Възможността ще бъде строго ограничена във времето – само в деня на откриването, 14 май, когато посетителите ще могат да се възползват от специални условия при закупуване на билети. Какви точно ще бъдат те – остава малка изненада за най-нетърпеливите, които ще трябва да открият предложението на място, на касата на театъра.

Пълната програма на „Уикенд туризъм" и Фестивала на туристическите забавления и анимации ще бъде оповестена в следващите няколко седмици на официалния сайт на Община Русе.