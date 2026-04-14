„Из Китай с Павел" ни показва Дворецът на културат...

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Делото срещу турчина, убил семейство на АМ "Тракия" край Пловдив, тръгва отначало

Ваня Драганова

Иса Йълдъръм в съда в Пловдив Снимка: Никола Михайлов

Не е изяснено заспал ли е на волана, или му е прилошало

Делото срещу турския шофьор Иса Йълдъръм, който помете с колата си в аварийната лента на магистрала "Тракия" край Пловдив съпрузи от Перник и те загинаха, тръгва отначало. Инцидентът стана около 9,20 часа сутринта на 13 юли м.г. На път към морето на 148-и км на аутобана Боряна Панайотова и Николай Здравков спукали гума и спрели, когато ги връхлетял автомобилът на Йълдъръм. Двамата загинаха на място.

На 25 октомври м. г.  Иса Йълдъръм призна вината си пред Окръжния съд в Пловдив и след редукцията с една трета получи 6 години затвор. Обжалва и апелативните магистрати върнаха делото за ново разглеждане на друг състав на първата инстанция. Основната причина е, че по закон признанието на подсъдимия, че фактите и обстоятелствата са описани коректно от прокуратурата, трябва да се подкрепя от доказателствата по делото, а в случая не е така. Прокурорът по делото Георги Пенев беше вписал в обвинителния акт, че Йълдъръм е заспал зад волана, а шофьорът твърди, че няма спомен и му е прилошало. Апелативният съд намира теза за заспиване за недоказана. "На етапа „действия на прокурора след завършване на разследването" се дължи проверка за полагане на всички мерки за разкриване на обективната истина, включваща събиране както на уличаващи, така и оневиняващи доказателства. Така че отказът да се проверят доводите на защитата за внезапен здравословен проблем е класическо неизпълнение на споменатото прокурорско задължение", е записано в съдебното решение. Апелативните магистрати съветват новия състав на първата инстанция да назначи комплексна съдебномедицинска и неврологична експертиза, която да установи имал ли е Иса Йълдъръм здравословен проблем. 

Определението за връщането на делото на Окръжния съд е окончателно. 

Иса Йълдъръм в съда в Пловдив Снимка: Никола Михайлов

Четете още

Още от Криминални

България днес

Водещи новини

