Дечев и Кандев се срещнаха с шефовете на СДВР и ОДМВР-София

Министърът: Действайте абсолютно безкомпромисно срещу всеки извършител на изборно престъпление

Министърът на вътрешните работи Емил Дечев, заместник-министрите Калоян Калоянов и Калоян Милтенов и изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Георги Кандев проведоха днес работни срещи с ръководните състави на СДВР и Областната дирекция на МВР-София. Основен акцент бяха предстоящите избори и предприетите действия за гарантиране на честен и законосъобразен вот, съобщи МВР.

Пред ръководствата на двете дирекции министър Дечев изрично подчерта, че правителството, в частност МВР, няма свои фаворити, нито политическа формация, която ръководството да желае да подпомогне на предстоящите избори. „Действайте абсолютно безкомпромисно срещу всеки извършител на изборно престъпление, било то кмет, общински съветник или политическо лице с имунитет", обърна се към полицейските служители на СДВР и ОДМВР-София министър Емил Дечев.

Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР посочи статистическите данни за СДВР пет дни преди изборите: 120 сигнала спрямо 15 за 2024 година, образуваните досъдебни производства до момента са 48 при 13 за предходния вот, задържани са 44 души, издадени са 304 предупредителни протокола при 98 за предходните избори. Впечатляваща е и статистиката на територията на ОДМВР-София – 52 получени сигнала спрямо 9 при изборите през 2024 г., 9 образувани досъдебни производства спрямо 0, деветима задържани към 0 и съставени 327 предупредителни протокола по ЗМВР спрямо 21.

„Зад сухите цифри стои огромен труд на всички служители, който не остава незабелязан. Този огромен ръст на подадените сигнали недвусмислено говори, че хората възлагат големи надежди на всички нас и очакват да си свършим честно и отговорно работата, искат от нас нещо позитивно да се случи", обърна се към ръководствата и съставите на СДВР и на ОДМВР-София област и.д. главният секретар на МВР главен комисар Георги Кандев.

Шефът на СДВР Любомир Николов и Емил Дечев