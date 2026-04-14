Паскал признал, че 5 пъти прекарал през границата незаконни цигари (Обзор)

Той сключи споразумение с прокуратурата и получи 2 години и осем месеца условно

Соченият за контрабандист №1 Никола Николов-Паскал, който през септември 2024 г. беше задържан в Сърбия, а процедурата по екстрадицията му продължи година, е сключил споразумение с прокуратурата. Той е признал, че незаконно пет пъти е прекарал през границата тирове с цигари. Наказанието му е две години и осем месеца затвор условно с четири години изпитателен срок и 12 782,30 евро глоба.

Споразумението, което има сила на влязла окончателно в сила присъда, е било одобрено от съдия Николай Николов от Софийския градски съд на 26 март и вече е публикувано в системата. Така обвиняемите по разследването за контрабандата в митниците, стартирало през април 2024 г., стават с един по-малко. Според прокуратурата участниците в престъпната схема са бившата шефка на митниците Петя Банкова, бившият главен секретар на МВР Живко Коцев, бащата и синът от Хасково Марин и Стефан Димитрови, както и бившият зам.-шеф на ГКПП Капитан Андреево и ексначалник на граничния полицейски участък на аерогарата Петър Субев.

По-време на мерките за неотклонение на Стефан Димитров неведнъж беше споменавано името на лидера на “Продължаваме промяната” Асен Василев. В показания, дадени през октомври 2024 г., дни преди да я пуснат от ареста, Петя Банкова също говори срещу бившия финансов министър. Той пък определи твърденията ѝ като пасквил. В резултат на казаното от нея беше отделено друго дело и повдигнато обвинение на сътрудника на Василев - Лъчезар Ставрев.

Пред разследващите Банкова казала, че принуждавала свои служители в митниците да приемат различни постове, като го правела в изпълнение на устни разпореждания, давани от Лъчезар Ставрев. Той беше задържан през декември 2024 г., а пуснат през февруари 2025 г.

Самият Паскал, след като беше екстрадиран от Белград в края на август 2025 г. и разпитан във вече закритата Комисия за противодействие на корупцията (КПК), беше пуснат на свобода срещу 50 хил. лева. Още тогава стана ясно, че той страда от тумор в мозъка, има и болно сърце и се нуждае от лечение.

Със споразумението се отменя паричната гаранция и забраната да напуска страната.

Паскал, който беше сочен като мистичен контрабандист още от 90-те години, признал, че от 10 юни 2023-а до 25 февруари 2024 г. през границите в съучастие със Стефан Димитров, Петя Банкова и Петър Субев е прекарал пет тира с цигари.

Първият случай, описан в споразумението, е от 10 юни 2023 г., когато през ГКПП Русе - Гюргево пренесъл с влекач и ремарке 450 000 кутии (9 000 000 къса) цигари Marlboro на стойност 2 610 000 лв., като използвал фалшиви документи, че превозваната стока е 32 броя палети със стъклени съдове.

Вторият е от 16 декември 2023 г., когато през ГКПП Калотина от Сърбия влезли 750 500 кутии (15 010 000 къса) цигари MONUS на стойност 3 887 590 лева.

На 18 февруари 2024 г. през ГКПП Лесово от Турция прекарал 56 970 пакета (1 139 400 къса) цигари Parliament и 140 715 пакета (2 814 300 къса) Marlboro на стойност 1 214 937 лева.

Четвъртият случай е от 20 февруари 2024 г., когато през Русе - Гюргево същото количество заминало за Румъния. Пет дни по-късно през ГКПП Оряхово - Бекет от България в Румъния влезли 236 000 броя кутии (4 720 000 къса) цигари Ashima на стойност 1 770 000 лева.

От края на декември 2023 до 3 април 2024 г. в пазарджишкото с. Црънча държал без бандерол 750 500 кутии (15 010 000 къса) цигари MONUS без бандерол на стойност 3 887 590 лева.