Министър Игнатов: Имаме нужда от повече инвестиции и хора, ангажирани с научна дейност

Имаме нужда от повече хора, ангажирани с научна дейност в България, както и от увеличаване на инвестициите в науката и иновациите. Това каза министърът на образованието и науката проф. Сергей Игнатов, който откри форума „Наука и иновации: инвестиции, резултати и обществено въздействие. Достатъчни ли са разходите за наука и как до повишим тяхната ефективност?" в УНСС заедно с министъра на околната среда и водите Юлиан Попов, съобщиха от МОН.

Министър Игнатов отбеляза, че България остава под средноевропейските нива по брой учени и преподаватели в академичния сектор, а в същото време срещаме предизвикателства със задържането на талантите ни в страната. По думите му съществена роля за развитието на науката има и модернизацията на инфраструктурата. Новите училищни STEM центрове създават съвременна учебна среда, която дава възможност на учениците да се обучават чрез практика, технологии и иновации. „Днес българските деца имат достъп до знания и умения на ниво, което доскоро беше трудно достижимо", отчете той.

По време на събитието бяха обсъдени възможностите за увеличаване на инвестициите в науката, като бъде изграден по-ефективен модел на управление и финансиране, основан на резултати, качество и въздействие.

Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов представи предложение университетите и научните организации, които изготвят изследвания по поръчка на институции, да могат да получават по-пряко финансиране за тези си дейности. Беше представена и възможността за засилване на връзката между науката и публичните политики чрез въвеждане на изискване за научна компонента при изпълнението на консултантски услуги и проекти, финансирани с публични средства.

По време на форума заместник-министърът на образованието и науката акад. Николай Витанов представи тенденциите и предизвикателствата пред научноизследователската система в България. През последните години има положителни тенденции като увеличаване на инвестициите в наука и иновации. Публикациите на българските учени са се увеличили двойно за последното десетилетие – от 4 299 през 2014 г. до 8 992 през 2024 г.

През последните две години за насърчаване на научните изследвания са осигурени общо около 366 млн. евро от публични източници. Средствата нарастват от 163 млн. евро през 2024 г. до 202,8 млн. евро през 2025 г. – увеличение от приблизително 25%.

От 2018 г. се изпълняват над 20 ориентирани към мисии програми. До момента са инвестирани над 80 милиона евро в области като изменението на климата, цифровата трансформация, нисковъглеродната енергия, биотехнологиите, природните бедствия и културно-историческото наследство, посочи акад. Витанов. С одобрената от ЕК Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" ще бъдат инвестирани над 1 млрд. евро за съвместни проекти между наука и бизнес и за ускорено внедряване на иновации.

Домакин на форума беше ректорът на УНСС проф. Димитър Димитров, а модератор съветникът на министъра на образованието и науката проф. Костадин Костадинов. В дискусиите участваха и представители на висшите училища и БАН.