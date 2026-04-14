Експертиза и свидетел ще кажат саботирал ли е тираджията, блокирал “Хемус” на Великден (Обзор)

Направи километрично задръстване, пуснаха го без обвинения, но МВР видя умисъл и изправна машина

Има ли умишлен саботаж от страна на българския шофьор на тир, карал с гръцка книжка и отказал безплатна пътна помощ, след като в понеделник около 11 часа закъса в тунела “Витиня” на АМ “Хемус” в посока София? Разбрал ли е, че няма да плаща за изтегляне до края на тунела, защо е настоявал да дойде фирма от Търговище? Ако шофьорът е бил стресиран от ситуацията, можел ли е неговият спътник да му обясни, че не е нужно да се плаща? Каква е била повредата на машината, която блокира прибирането на хиляди шофьори в последния ден на великденските празници?

Тези въпроси си задават стотици шофьори, които чакаха в задръстването в понеделник. Те се питаха и защо тирът се е движел, след като от АПИ обявиха забрана за тежкотоварни превозни средства по магистралата. Отговорът на този въпрос е най-прост от целия ребус, забъркан от няколко институции, както и от публикация във фейсбук на главния секретар на МВР Георги Кандев, който пръв съобщи за евентуален саботаж. Мъжът, който работи в транспортна фирма, се е движел преди забраната. Тя влезе в сила в 12 часа, а изгасването на машината се случва в 11.

Неяснотите по казуса обаче започват именно от момента, в който тирът спира в тунел “Витиня” и блокира движението в едната лента. Остава само изпреварващата.

Шофьорът разказал, че машината загаснала и не можел да я подкара. Той не направил опит да запали камиона, когато пристигнали пътни полицаи. Според запознати самото изгасване е странно. Камионът бил дизелов, а в такъв случай имало два варианта за блокаж. Единият е свършване на горивото. Вторият - авария на дюзи и помпи. В такъв случай обаче се включвал авариен режим, който позволявал да се изминат 20-ина километра. Ако това е вярно, излиза, че шофьорът е карал така още отпреди тунела. Причината - има уширение веднага след края на тунела “Витиня” - на няколкостотин метра от мястото на аварията.

“Предложена му е безплатна пътна помощ, която да го изтегли от тунела, но той я е отказал и е обяснил, че иска неговата пътна помощ, която трябва да дойде от другия край на държавата”, написа в понеделник следобед Кандев във фейсбук. По данни на “24 часа” става дума за Търговище. Шофьорът казал, че причината за отказа е, че шефът му ще плати само пътната помощ, с която компанията има договор. Кандев подчертава, че става дума за безплатна помощ, и вижда саботаж.

Полицаите предупредили мъжа, че ще го задържат. След като идва безплатната пътна помощ, той съдействал и камионът е изведен от тунела. Оттам придвижването е ангажимент на работодателя му. Преди да има безплатната услуга, полицаите често спирали други минаващи тирове и ги молели да издърпат закъсалия.

Шофьорът е глобен за отказ да се подчини на полицейско разпореждане. От “Автомобилна администрация” получил още 3 акта. Първият е за неспазване на времената за управление и почивка. Глобен е и за спукано челно стъкло.

Последният акт е за гръцката книжка. Българското му свидетелство за управление е изтекло в края на 2005 г. Проверка е показала, че той няма сериозни нарушения на пътя, макар че през 2011 г. му отнемат книжката за 7 месеца.

По време на проверката шофьорът не предоставил удостоверение на МПС за извършване на обществен превоз на товари или копие на лиценз на общността. “Автомобилна администрация”започва проверка и на дейността на транспортното дружество.

Шофьорът бе задържан в понеделник за до 24 часа по Закона за МВР, образувано било и разследване за противозаконно пречене на орган на властта. Санкцията е до 3 години затвор или глоба от 500 до 2000 лв.

Във вторник мъжът бе освободен без повдигнати обвинения, защото нямало данни да е правил саботаж. Той се притеснявал как ще плати изтеглянето, ако не ползва фирмата, с която шефът му има договор. Това обаче се размина с версията на главния секретар на МВР. Същия ден около 17,50 ч Георги Кандев съобщи, че следствен експеримент е доказал, че камионът е изправен и е могъл да се придвижи на собствен ход извън тунела. Той отново коментира, че има данни, “които дават основание да се разглежда случилото се като умишлен акт на саботаж”.

До вторник сутринта камионът бе на изхода на тунела и се охраняваше от полиция.

