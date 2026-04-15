Ако проектът “Трети март” иска да бъде незаобиколим фактор, неговата програма трябва да се гради върху няколко ключови стълба, които директно адресират националния суверенитет и идентичност, казва представляващият коалицията Тихомир Атанасов. Ето как той вижда нещата:

1. Външна политика и суверенитет

Това за мен е крайъгълният камък. Смятам, че е крайно време за ревизия на ангажиментите и преразглеждане на участието ни в международни конфликти, като фокусът бъде върху “националния мир”. Настоявам за истинска енергийна независимост чрез проекти като ядрената енергетика, които гарантират евтин ресурс без оглед на геополитическия натиск. Придържам се към балансиран прагматизъм: оставаме в ЕС, но с “Вишеградско” поведение - националните ни закони трябва да стоят над директивите от Брюксел.

2. Вътрешна сигурност и отбрана

Вярвам, че модернизацията на армията трябва да минава през родното производство. Вместо просто да купуваме техника отвън, трябва да инвестираме в българския военнопромишлен комплекс. По отношение на границите съм категоричен: нулева толерантност към нелегалната миграция и засилено военно присъствие.

3. Социална и икономическа политика

Моята концепция е “икономически патриотизъм” - данъчни облекчения за българските производители и семейния бизнес. За справяне с демографската криза предлагам мащабни помощи за всяко второ и трето дете на работещи родители и държавно гарантирани жилищни кредити за младите семейства.

4. Образование и култура

Тук виждам нужда от сериозна консервативна реформа. Трябва да премахнем идеологически чуждите концепции от учебниците и да засилим изучаването на класическата българска история и литература. За мен е фундаментално да имаме конституционна защита на традиционното семейство и религиозните ни ценности.

Как моята теза “разбърква картите”

Ако тази коалиция заеме център-дясното консервативно пространство, виждам няколко сценария:

- Изолация на евро-атлантиците: Те ще бъдат принудени или да направят неестествена коалиция помежду си, или да преговарят с нас.

- Натиск върху традиционните партии: Вярвам, че “Трети март” ще абсорбира вота на разочарованите от БСП и националистическите формации.

- Блокираща квота: При добър резултат нито един закон за външна помощ или стратегическа промяна няма да мине без нашия подпис.

- Разломът: Глобализъм срещу Локализъм

Смятам, че моята теза удря в центъра на новата реалност. Класическото “ляво - дясно” вече не работи. Днес сблъсъкът е между Глобалистите (вярващи в отворените граници и международните институции) и Локалистите (които искат протекционизъм и съхранение на идентичността).

Виждам изборите не като обикновено гласуване, а като Референдум за идентичност. Посланието, което отправям, е: “Вие избирате дали България ще остане суверенна държава, или ще бъде административна територия, управлявана от посолства”.

- Психологическата линия: “Хората отнякъде”

Припознавам анализа на Дейвид Гудхарт за двете групи в обществото. Аз избирам да бъда политическият представител на “хората отнякъде” (Somewheres) - тези, чиято идентичност е вкоренена в родното място и общността им. Те се чувстват забравени от глобализацията и аз искам да им покажа, че държавата е тяхната последна крепост.

Моят извод е ясен: Ако тази линия се наложи, политическият център ще изчезне. Всяко решение ще се възприема или като “цивилизационен избор”, или като “национално предателство”. Това е рецепта за висок обществен заряд, при който среден път няма - едната страна печели държавата, а другата я губи.