Пенсиите вече няма да се бавят, ако има почивни дни (Обзор)

700 хил. се редят пред пощенските станции, идеята е парите да им се плащат в предходния работен ден

Промените може да се усетят за празниците през септември

Плащането на пенсиите вече няма да се бави, ако датата за тяхното получаване се пада в почивен ден. Тази промяна в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж е публикувана за обществено обсъждане. Тя бе поискана от служебния социален министър Хасан Адемов и бе подготвена заедно с Националния осигурителен институт.

В момента пощенските станции, банките и други доставчици на платежни услуги всеки месец

изплащат пенсиите между 7-о и 20-о число

Когато тези дни са неработни, изплащането започва и завършва в следващия работен ден. Така на практика, ако датата съвпада с почивни дни, се получава сериозно забавяне - както например при мартенските пенсии, чието плащане възрастните хора чакаха до 9.03. Това създава финансови затруднения за много от тях, тъй като пенсиите са единственият им източник на доход.

След като промяната стане факт, когато 7-о или 20-о число е неработен ден, изплащането на пенсиите ще започва или завършва в предходния работен ден. По този начин ще се гарантира, че възрастните ще получат своите пенсии и добавки към тях без забавяне.

Слагаме край на забавянето на изплащането на пенсиите заради почивните дни. Това е още една стъпка в посока реализиране на един от основните приоритети на служебния кабинет - подкрепата на най-уязвимите.

Мярката няма да коства никакви средства, но ще създаде спокойствие

и ще гарантира навременно изплащане на средствата на българските пенсионери. Това е дългогодишен проблем, но сега той намира своето решение, заяви Адемов. Социалният министър Хасан Адемов

Проектът за промяна в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж е публикуван за обществено обсъждане. След края на консултациите ще бъде разгледан в Надзорния съвет на НОИ, след което ще бъде внесен за окончателно приемане от Министерския съвет.

Пенсионерите могат да усетят новите правила през септември, когато 7-и е почивен ден заради празничния 6 септември, после 20-и отново е почивен.

В момента има 2 069 280 пенсионери. Над 70% получават пенсиите си по банков път. Останалите около 700 хил. всеки месец се редят пред пощенските станции. Причините са много - в малките населени места липсват банки и банкомати, което прави пощата единственото място за изплащане на средства. Макар банките да предлагат специализирани сметки с облекчени условия, много пенсионери все още се опасяват от такси за обслужване и теглене.

Освен това за хората над 68 г., които са трудноподвижни или в здравословна невъзможност да посетят клон, съществува опция пенсията да бъде доставена директно в дома им от пощенски служител. Възрастните често нямат доверие на устройствата, защото не виждат добре или се боят, че няма да се справят. А го има и социалния елемент - да отидеш до пощата, е време за разходка и да поговориш с хората на опашката.

Заради въвеждането на еврото през януари пенсионерите вече могат да получават парите си от всяка пощенска станция в страната, без да подават предварително заявление за промяна на адреса. Преди това те трябваше да заявяват искането си за промяна във всички случаи - дори когато новата пощенска станция е в същото населено място. За пенсионерите остава ангажиментът да подават заявления, когато пощенският клон, от който искат да вземат пенсията си, е в населено място, различно от постоянния или настоящия им адрес.

Само 183 хил. бедни ще вземат по 20 евро за скъпото гориво

182 856 бедни българи ще получат компенсация от 20 евро заради скъпото гориво. Във вторник Агенцията за социално подпомагане (АСП) съобщи, че започва изплащането на парите. В края на март обаче социалните предадоха на НАП данни за над 1,172 млн. души, които са били подпомогнати на различни основания.

Условието да получат компенсация за бензин и дизел е техният средномесечен брутен доход за 2025 г. да е до 652,41 евро, колкото е двукратният размер на линията на бедност за миналата година. Освен това трябваше да са собственици на колите. Сега проверката на НАП е показала, че на тези критерии отговарят 182 856 души, на които помощта ще бъде изплатена автоматично, обясниха от АСП.

Други близо 45 хил. лица са подали заявление за компенсация от 20 евро през март. Техните заявления вече са изпратени към НАП за проверка, а за тях изплащането ще започне след 17 април.

Ако мярката бъде активирана и през април, гражданите, подали заявления през март, ще получат компенсацията автоматично, без да е необходимо да подават ново заявление, уточняват от АСП.