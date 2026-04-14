"Големият дебат" на Цънцарова - като телевизионния, но по-малък

"Големият дебат" на бившата водеща на сутрешния блок на bTV Мария Цънцарова се оказа още от същото - съвсем подобен на тези, които организират и телевизиите. Разликите са, че тук участниците имаха повече време, но пък по-малко партии са приели поканата ѝ.

Такива са били разпратени до шестте водещи формации според социологическите проучвания: "Прогресивна България", ГЕРБ, ПП-ДБ, ДПС, "Възраждане" и БСП. "Възраждане" не са приели поканата, а ДПС не са отговорили на запитването. За тях са били подготвени банки, които останаха празни край сцената.

Форматът продължи над два часа и не произведе новина, не се чуха почти никакви идеи и малко обосновка. На моменти имаше шоу, в други - напрежение, но основната част беше припомняне, че никой никого не харесва.

Живото предаване в "Извън ефир" започна с интервюта пред залата на няколко гости, а самият дебат - с влизането на Цънцарова и участниците в дебата през врата в дъното на залата като в друг тип шоу.

В началото беше обявен регламент: три кръга въпроси, на които да отговарят различни представители на четирите формации. Въпреки това на моменти микрофона грабваха политици, които не участваха в настоящия кръг, но пък са искали да се изкажат. Така на моменти дебатът завиваше в странна посока. Например последният въпрос в първия кръг беше зрителски - Никола Георгиев пита: "Каква част от стимулирането на икономиката е изкореняването на корупцията?". Думата взе първа Гергана Алексова от БСП, след нея Делян Добрев от ГЕРБ. Тогава Иван Демерджиев от "Прогресивна България" даде знак, че иска да се включи и Цънцарова му даде думата. Демерджиев не бе участник в тои панел, а в следващ. Той посочи ГЕРБ като "символа на корупцията", Добрев той шеговито му отговори, че ще остави Томислав Дончев "да се справи с него" в третия кръг. Останалите двама участници в първия кръг поискаха думата, но вместо това Цънцарова я даде на Деница Сачева, чакаща реда си на първия ред, която също поискала думата. Тя попита Демерджиев дали обсъжда въпросите за корупцията с Ахмед Доган, когато ходи в Кърджали, където е водач. Последваха още реплики между участващи и неучастващи в дебата, докато Асен Василев не си взе думата и се върна към темата. След края на своя панел той си тръгна поради други ангажименти.

На моменти участниците в дебата се прекъсваха и говореха един през друг, но водещата рядко правеше забележка и опитваше да върне дебатът по същество. Стигаше се и до спорове по двойки участници в кръговете: първо Асен Василев и Делян Добрев, във втория кръг Иван Кръстев с Константин Проданов започнаха да припомнят части от биографиите на другия.

Добро впечатление направи това, че когато политици казваха неистини, след изказването им Цънцарова правеше поправка. Освен това тя се държа безпристрастно и не фаворитизираше участници от конкретна формация. Рядко обаче правеше забележки, когато дебатът преминаваше в спорове извън темата и обикновена караница между партии.

Участваха Иван Демерджиев и Константин Проданов от "Прогресивна България", която не е изпратила трети участник, Делян Добрев, Томислав Дончев и Деница Сачева от ГЕРБ, Асен Василев, Божидар Божанов и Атанас Атанасов от ПП-ДБ, Гергана Алексова, Татяна Дончева и Иван Кръстев от БСП. Темите пък бяха финанси, икономика и цени; качество на живот - образование и здравеопазване; правосъдие.

Публиката очевидно не ни сипматизира, ако съдя по подмятанията, които чувам. Но се чудя защо хората, които подкрепят ПП-ДБ, в присъствието на посланика на Украйна приеха шегата за малка война все едно нищо не се е случило, отчете Сачева от ГЕРБ по време на втория панел на дебата. Причината е, че често се чуваха аплодисменти от залата след изказвания на ПП-ДБ. За тях те бяха най-силни, но иначе такива се чуваха и за ГЕРБ и БСП.

Сред гостите бяха посланици и представители на дипломатическия корпус от Германия, Франция, Словения, Словакия, Испания и Унгария. Представители на Ирландия и Канада и международни наблюдатели на изборите, на ОССЕ и авторитетни световни медии, уважавани общественици и млади хора.