Опасно! Деца се мажат с кремове против стареене

Подобно на връстниците си по света, и българските тийнейджъри са все по-облъчени от козметичната индустрия

Социалните мрежи дават възможност на децата да надникнат в света на възрастните "през шпионката", а на възрастните, включително на недобронамерените, позволяват да представят този свят по-красив, отколкото в действителност е. В много страни се води дебат дали това трябва да се допуска.

Италианският еквивалент на българската Комисия за защита на конкуренцията – AGCM, започва разследване срещу френския козметичен гигант Ел Ве Ем Аш (LVMH) и срещу неговите марки Sephora и Benefit.

Разследването е заради постъпили сигнали, че двата бранда насърчават "ранната употреба от деца и тийнейджъри на козметика за възрастни", в това число кремове против стареене, съобщиха медиите в Италия. Антимонополният орган на Ботуша посочва, че разследва "пропускането или подвеждащия характер на съответната информация" в онлайн платформата и в магазините на една от марките. Проверката обхваща две разкрасителни серии, съдържащи anti age кремове, серуми и маски за лице.

Според регулатора компаниите са използвали много млади микроинфлуенсъри, които са популяризирали продуктите сред млада и уязвима аудитория в ТикТок, инстаграм и фейсбук. Според властите това може да е довело до насърчаване на "компулсивно потребление" дори сред деца под 10–12 г. Антимонополният орган предупреждава също за потенциални здравни рискове, свързани с използването на неподходяща козметика в ранна възраст. Ако нарушенията се докажат, може да се стигне до значителни глоби, уточнява Франс прес.

Розовите опаковки се превърнаха в символ на опитите на козметичните компании да продава стоките си на деца.

На практика италианската КЗК тепърва ще установява нещо, което на друг многомилиарден пазар – този в САЩ, вече е подробно описано. Американски медии и експерти от доста време предупреждават за все по-мащабните попълзновения на козметичната индустрия към децата. Неотдавна телевизия CBS показа обширно разследване как естетичните компании правят огромни печалби чрез привличането на подрастващите в маркетинговите си стратегии. Специално внимание бе обърнато на серията Sephora kids. Компанията твърди, че няма за цел да продава продуктите си конкретно на деца и тийнейджъри, но външният вид и посланията на опаковките говорят друго, отбелязва CBS. Медията пита към кого друг може да са насочени продукти, които се рекламират като Sephora Barbie със съответните стикери и гривнички? "От почистващи препарати с дъвки до Sephora Barbie и детски инфлуенсъри, промотиращи марката, индустрията за грижа за кожата се възползва от т.нар. тенденция Sephora kids – се казва в материала. - Макар Sephora да не е измислила тренда, чрез Sephora kids тя се превърна в неин символ."

Козметичната индустрия твърди, че не предлага anti age продукти на деца, продължава CBS. Повечето купувачи обаче биха се усъмнили в това твърдение, разглеждайки рафтовете с ярко оцветени опаковки с имена като Strawberry smooth and Baby facial.

Опитите на бизнеса да направи най-малките свои клиенти вече са предмет на проучвания и от учените. "Феноменът Sephora Kids, при който децата все по-често използват грим и продукти за грижа за кожата, представлява значително дерматологично предизвикателство – отбелязва американският Национален център за биотехнологична информация. - Тяхната безопасност и ефикасност за младите потребители до голяма степен не са потвърдени. Настоящият преглед разглежда често срещани ключови съставки в тези продукти - ретинол, ексфолиращи киселини и витамин C. Съвременната литература и одобрените регулаторни насоки показват, че

тези съставки не са били щателно тествани при деца. Следователно използването на съдържащите ги продукти без медицинско наблюдение може да представлява рискове като зачервяване на кожата, раздразнение, повишена чувствителност към слънцето, дерматит и други нежелани реакции."

Sephora не е единственият бранд, който попада в полето на общественото подозрение. Пак CBS показа как младата актриса Симон Харисън излъчва в социалните мрежи видео от банята си, пълна с продукти за грижа за кожата на друга марка. В момента Харисън е почти на 20 г., но излъчването продължава да е детско.

Медията изчисли, че на рафтчетата има кремове и маски за поне 700 долара, които Харис рекламира пред 3,8-те си милиона последователи. Става дума основно за т.нар. Skincare smoothies, предлагани от същата компания. Видеата за прилагането им, известни като Get ready with me, вече са любими на поколението алфа, пояснява CBS, тъй като продуктите и инфлуенсърите, които ги рекламират, са все по-модерни сред тийнейджърите.

Дерматолози съобщават, че в банята на Харис може да се видят продукти за пилинг на кожата, използването на които от деца може да доведе до болезнени обриви и повишен риск от слънчеви изгаряния. Специалистка коментира, че в редки случаи тя също предписва ретиноиди на деца за лечение на акне, но с уточнението, че има съществена разлика между лечението без рецепта и ретинола, използван в козметичните продукти. "Когато предписвам ретиноид, специално внимавам за концентрацията и знам как точно ще подейства на детето", пояснява Смита Авасти.

Въпреки че компанията не съветва директно младите да ползват крема за очи, съдържащ витамин C, Симон се хвали как не може без него – послание, което може да се види от стотици хиляди деца, дори под 10 г. По данни на маркетинговата агенция Nielsen американските семейства, в които има деца на 12 и по-малко години, са похарчили 2,4 милиарда долара през 2023 г. за продукти за грижа за кожата и за гримове. Сумата е по-голяма от парите, дадени за същите продукти от семейства с тийнейджъри, уточнява CBS.

"Част от проблема е, че децата гледат възрастни, които показват видеа, свързани с грижа за кожата – коментира Авасти. - Знам, че много от тези възрастни вероятно не насочват съдържанието си целенасочено към деца, но е трудно за отсяване".

Разбира се, редица големи козметични компании се държат отговорно, продължава CBS. Например Dove стартира кампания, наречена "Лицето на 10". В рамките дерматолози публикуват видеа с цел да информират децата за подходяща грижа за тяхната кожа. Брандът Kiehl's пък пусна в инстаграм снимка на малко момче в пясъка, обозначена като "единственото ексфолиране, което децата трябва да правят". Както

и на малко момиче в час по балет, обозначена като "единствената 10-стъпкова рутина, която децата трябва да научат."

Други марки обаче предлагат козметични опаковки, специално предназначени за деца, категорични са американските журналисти. Една от тях продава за 76 долара комплект в кутия, направена да изглежда като розово шкафче и с етикет "Обратно на училище". Комплектът съдържа тоник с диня и основа с ягода с бетахидроксикиселина и балсам за устни с хиалуронова киселина – все съставки, които дерматолозите не препоръчват за тийнейджъри. "Как да привлечете вниманието на детето сред всички други продукти в магазина? - коментира маркетолог.- Слагате плодове, слагате сладки неща, слагате ярки цветове и готово!"

Българските социални платформи не правят изключение от световните. Подобно на американските, на италианските и на други, и в нашенските множество инфлуенсъри презентират различни видове козметика пред последователите си, сред които има много деца и тийнейджъри. "Най-детската" социална мрежа – ТикТок, отдавна се е превърнала в бойно поле, в което съвременните естетически съветници се опитват да изпъкнат и да привлекат колкото се може повече внимание. Denitslava Makeup например отдавна е надхвърлила границите на българския интернет и е излязла зад граница. Тя има над 8 милиона абонати в Ютюб, около 2 милиона последователи в Инстаграм и над милион в ТикТок. Голям процент от всички тях са непълнолетни момичета и момчета. На всички тях Denitslava Makeup предлага уроци по грим, ревюта на козметика и продукти за грижа за кожа. Сред брандовете, които българката презентира, има както луксозни, така и напълно достъпни марки.

Друга инфлуенсърка - Милена Стефанова, има над 8 млн. абонати в Ютюб и близо 250 000 в ТикТок. Тя също е създател на съдържание за красота, грижа за кожата и козметика. Прави ревюта на кремове, серуми и бюти продукти, като често се фокусира върху корейската козметика, споделяйки съвети за здрава и добре поддържана кожа.

Iliyano е мъж, но също се занимава с ревютата на козметика, тестове на продукти и лесни за следване съвети за грижа за кожата, насочени към младото поколение. Известен е със своята екстравагантност и критичност, поясняват негови последователи. Активен е основно в ТикТок, където има над 210 000 фенове. Александра Богданска

Извън ТикТок също гъмжи от активни инфлуенсъри. Познатата от телевизионния екран Александра Богданска например често излъчва видеа, в които показва каква козметика използва на над 100-те си хиляди фенове.

Ако преди години бе модерно момченцата да колекционират колички и снимки на футболисти, а момичетата – салфетки, днес козметичната индустрия е успяла да възпита нова мода сред подрастващите. Момиченцата вече събират гланцове за устни, разказват представители на поколението Z. Днешните деца не искат да получат просто един гланц, а очакват да притежават цялата серия: всички аромати, всички нюанси, всички версии, поясняват те. Социалните мрежи, особено TикТок, допълнително засилват ефекта – показването на колекции, haul видеа и сравнения превръщат гланцовете не в обикновен продукт от ежедневието, а в своеобразен тренд. Децата го възприемат като нещо, която задължително трябва да имат, споделят по-големите каки и батковци.