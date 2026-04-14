Николай Димитров: Община Несебър санира читалище „Яна Лъскова" в Стария град

Община Несебър стартира дейностите по саниране на сградата на читалище „Яна Лъскова" в Стария град. Финансирането на енергийно обновяване на културната институция в града на ЮНЕСКО е осигурено от Национален план за възстановяване и устойчивост.

„След изпълнение на всички предвидени енергоспестяващи мерки, сградата ще придобие клас на енергопотребление – „А", което ще доведе до спестяване на първична невъзобновяема енергия в размер на 271 056,90 kW/h годишно и спестени въглеродни емисии в размер на 57,245 тона на година.", коментира кметът на Несебър Николай Димитров и допълни, че „с изпълнението на този проект не само подобряваме енергийната ефективност на общинската инфраструктура, но и осигуряваме по-комфортна среда за гражданите, като същевременно даваме своя принос за опазването на околната среда и устойчивото развитие на Община Несебър".

Проектът предвижда изпълнение на инженеринг (проектиране и строителство) за подобряване енергийните характеристики на сградата – топлинно изолиране на фасадни стени, покрив, под, подмяна на дограма и осветление, инсталиране на аеротермална термопомпа за отопление и вентилация.

Стойността на одобрената финансова помощ за изпълнение на проекта възлиза на 911 369 лв. и ще покрие изцяло реализацията на всички дейности