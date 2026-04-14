"Като преподавател в Юридическия факултет на Софийския университет вярвам, че мисията на учителя е изключително отговорна и само с качественото образование ще развиваме икономика с висока добавена стойност". Това пише в публикация във Фейсбук Георги Георгиев от ГЕРБ-СДС.

Ето какво още пише той:

От ГЕРБ последователно сме работили за по-високо заплащане на труда на учителите и по-добри условия за труд. И ще продължим да го правим.

Днес в Пловдив се срещнахме със специалисти в областта на образованието – представители на детски градини, училища и различни образователни институции. В разговора участваха г-жа Йорданка Фандъкова, бившият министър на образованието Красимир Вълчев, кметът на Пловдив Костадин Димитров и заместник-кметът Владимир Темелков.

Представихме нашата визия и приоритети за развитието на сектора, с фокус върху подкрепата за преподавателите и повишаването на качеството на обучението.

✅ Предвиждаме промяна на учебните програми и преминаване от заучване към функционална грамотност и формиране на ключови умения.

✅ Разширяване на възпитателната роля на училището и промени в оценяването - към проверка на уменията за използване на наученото, увеличаване на учителските заплати.

✅ Включване на изкуствения интелект в образователния процес и обучение на учителите за това.

✅ Допълнителни задължения, но и стимули за държавните университети, включително и увеличаване на стипендиите на студенти и докторанти, както и преструктуриране на приема, така че да отговарят на изискванията на обществото и пазара на труда.

