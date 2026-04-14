Баща и син плащат глоби след меле със съседско семейство в Асеновград

Сбили се заради общо таванско помещение над жилищата им

Глоби от 55 и 60 евро по Указа за борба с дребното хулиганство трябва да платят баща и син от Асеновград, набили съседи при скандал, прераснал във физическо меле на улицата пред къщите им. По-възрастният мъж бил обвинен и за причиняване на телесни повреди на жена, но в хода на съдебното производство не се събрали достатъчно доказателства за това.

Семействата живеели на улица в етническата махала в града. Имотите им били с отделни входове, но с общо таванско помещение, за което имало стълби единствено от страната на едната фамилия. Главата на рода не бил съгласен през имота му да минават чужди хора и по тази причина се създавало напрежение.

По обяд на 28 септември м.г. синът на семейството, което имало стълби, се качил на тавана, а комшиите го видели. Според тях той бил в чуждата част на помещението и му направили забележка, а той слязъл и викнал майка си. Заедно двамата излезли на улицата, където заварили сина на съседите. Започнали да се карат, но словесния конфликт бързо прераснал във физически, като били използвани различни "подръчни средства".

Заради суматохата пред къщите бързо се събрали много хора. През това време собственикът на стълбите бил на съседната улица, където имал сергия за плодове и зеленчуци, но свидетели на боя го извикали. Той бързо пристигнал на мястото и заварил съседските баща и син да се разправят с неговия наследник и жена му. Решил да се намеси, за да защити близките си, но по-младият комшия го хванал с ръце, а по-старият го ударил няколко пъти с юмрук в главата.

На телефон 112 били подадени 9 сигнала за случващото се и на мястото пристигнал екип на Районното управление в града. Полицаите установили какво се е случило и съставили предупредителни протоколи на двете страни. На следващия ден пострадалото семейство си издало медицинско за получените наранявания. На бащата и сина били открити счупени зъби, рани, охлузвания и кръвонасядания. Майката имала само кръвонасядане по лицето.

На 24 октомври в прокуратурата била подадена жалба, но от държавното обвинение не открили данни за престъпление и изпратили препис от отказа за образуване на досъдебно производство до шефа на Районното управление, за да се реализира отговорност по УБДХ.

Съдът в Асеновград е приел, че бащата и сина са предизвикали сбиването, в което били ранени съседите им. По-младият получил с 5 евро по-ниската санкция, макар да имал предишно осъждане, а баща му да е с чисто съдебно минало.