Промяна на автобусни линии в София от днес

Центърът за градска мобилност разкрива от днес нова автобусна линия 65, която ще свързва метростанция „Красно село" с района на Боянската църква, и актуализира маршрута на линия 107, съобщиха от Столична община.

Линия 65 ще минава през метростанция „Красно село", ул. „Александър Пушкин", ул. „Беловодски път", ул. „Севастократор Калоян", ул. „Брезовица", ул. „Боянско езеро", ул. „Младост", ул. „Белите брези" и ще стига до Боянската църква. В обратна посока линия 65 ще тръгва от Боянската църква и ще преминава през ул. „Белите брези", ул. „Младост", ул. „Боянско езеро", ул. „Брезовица", ул. „Севастократор Калоян", ул. „Беловодски път", ул. „Александър Пушкин" и ще стига до метростанция „Красно село".

В посока кв. „Карпузица" линия 107 ще преминава през бул. „Цар Борис III", бул. „Овча купел", бул. „Цар Борис III", ул. „Народен герой", ул. „Любляна", ул. „Евлия Челеби", ул. „Княжевска", ул. „Буря" и ще стига до кв. „Карпузица". В обратна посока линия 107 ще тръгва от кв. „Карпузица" и ще преминава през ул. „Буря", ул. „Княжевска", ул. „Евлия Челеби", ул. „Любляна", ул. „Народен герой", бул. „Цар Борис III", бул. „Цар Борис III" и бул. „Овча купел".

През делничните дни автобусът ще преминава през 20 минути, а в празнични дни - през 35-40 минути.

Разкрити ще бъдат и нови автобусни спирки.

От общината посочиха, че промените целят подобряване на транспортното обслужване и по-добра свързаност на кварталите в югозападната част на София.

Специализираната автобусна линия 40 ще работи всяка събота и неделя до 10 май за улеснение на доброволците в инициативата „Новата гора на София".