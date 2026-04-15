Община Казанлък съживява почивната си база "Паниците" като място за талантливи ученици

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Община Казанлък получи одобрение за финансиране на проект „Подкрепа за развитие и изява на талантите на учениците от община Казанлък" по Програма „Образование" 2021–2027 към Министерството на образованието и науката, съобщиха от общината.

Проектът е насочен към подкрепа на развитието и изявата на талантите на деца и ученици чрез участие в разнообразни образователни, научни, спортни и творчески инициативи.

Централен акцент в проекта е съживяването на почивна база „Паниците" край Калофер, която ще се превърне в място за подготовка на ученици в областите на изкуствата, културата, спорта, STEM направленията и чуждите езици.

Подготовката ще се осъществява чрез специализирани обучителни и тренировъчни лагери.

В интерес на децата община Казанлък залага на широко сътрудничество между местните ангажирани институции. Чрез партньорство с общинска библиотека „Искра", местните читалища, различни школи и Академия за таланти в село Розово, ще се реализират иновативни академии, фестивали, работилници, кръжоци и клубове.

Важен елемент от проекта е подкрепата за участието на талантливи ученици в олимпиади, конкурси, състезания, хакатони, STEM и научни фестивали, форуми и пленери. Целта е да се активизира присъствието на младите хора в културния, спортния и образователния календар на общината чрез изложби, концерти и тематични събития.

За най-изявените ученици ще бъдат осигурени еднократни стипендии и материални поощрения за постигнати високи резултати.