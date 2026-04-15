Мъж на 55 г. загина във Варна след пожар, пушил в леглото

896
Снимка: Архив

Един човек е загинал, а друг е пострадал при пожари в страната през изминалото денонощие, съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН).

При пожар в апартамент във Варна е загинал мъж на 55 години. Екипите на пожарната са разбили входната врата и са открили човека с изгаряния по лицето, паднал между легло и вратата на стаята. Той е изкаран и предаден на екип на „Спешна помощ", който е установил, че мъжът е починал. Причина за пожара е тютюнопушене в леглото.

При пожар в апартамент във Велико Търново е пострадал мъж на 43 години. Причина за пожара е техническа неизправност в климатично тяло.

Общо 58 пожара са потушени в страната през последните 24 часа. Материални щети има при 21 пожара, от които осем – в жилищни сгради.

Пожарните екипи са реагирали на 92 сигнала за произшествия. Извършени са 31 спасителни дейности и помощни операции. От тях пет са били при катастрофи, а 25 – при оказване на техническа помощ.

Три лъжливи повиквания са получили в пожарната през изминалото денонощие.

