ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Предотвратен е евентуален незаконен внос на овце о...

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22663741 www.24chasa.bg

Полицейска акция в Благоевград срещу купуването на гласове (Видео)

Тони Маскръчка

2352

Специализирана полицейска операция започна тази сутрин в Благоевградска област срещу престъпността и купуването на гласове.

Засилено полицейско присъствие има в махалата в Благоевград. Акцията е започнала след сигнали за лица, които са заподозрени в организиране на схема за купуване на гласове. По първоначални данни вече има един задържан.

Служителите на реда извършват проверки и претърсвания, като се издирват пари и списъци с имена, свързани с евентуалната незаконна дейност.

Очаква се по-късно днес полицията да предостави официална информация с повече подробности.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

