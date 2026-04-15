Полицейска акция в Благоевград срещу купуването на гласове (Видео)

Специализирана полицейска операция започна тази сутрин в Благоевградска област срещу престъпността и купуването на гласове.

Засилено полицейско присъствие има в махалата в Благоевград. Акцията е започнала след сигнали за лица, които са заподозрени в организиране на схема за купуване на гласове. По първоначални данни вече има един задържан.

Служителите на реда извършват проверки и претърсвания, като се издирват пари и списъци с имена, свързани с евентуалната незаконна дейност.

Очаква се по-късно днес полицията да предостави официална информация с повече подробности.