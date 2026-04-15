Втори случай на ХИВ позитивен през април във Великотърновско

Засякоха втори пациент с ХИВ инфекция във Велико Търново. Заразеният е установен в периода 6-14 април, става ясно от бюлетина на РЗИ във Велико Търново.

ХИВ позитивният е от община Стражица.

От официалната информация не става ясно дали новият случай има връзка с констатирания от седмицата 30 март – 5 април, който е регистриран на територията на община Сухиндол.

Пренасянето на болестта става по кръвен и сексуален път, както и от майка на бебе.

Данните на РЗИ показват още, че през Страстната седмица са установени също двама с вирусен хепатит Б, 12 с варицела, 1 – със скарлатина, двама с ентероколит, 1 – ротавирусен гастроентерит, и 18 случая на остри респираторни заболявания.