Красимир Георгиев: Караш ли тротинетка, трябва да имаш книжка и регистрация

Причините 4-ма да загинат и близо 500 да са ранените при каране на тротинетки се крият в противоречивия закон, заяви Красимир Георгиев от Асоциацията за квалифицирани автомобилисти пред Би Ти Ви. "Много често промените в него се правят на ангро, съобразяват се с интересите на лобисти и търговци, с това да не лъдат дразнени избирателите преди вота", обясни той.

Макар да бяха въведени мерки за тротинетките и движението им в края на миналата година, в нито една страна такива мерки не са дали резултат. Ще дадат, ако има стройна методика за налагането им и контрол по спазването им, допълни Георгиев.

Тези превозни средства - тротинетките - трябва да имат регистрация, а онези, които ги карат да бъдат възприемани като водачи на пътя - с всичките последствия от нарушенията им на пътните правила, заяви Георгиев. Такива мерки са предвидени за въвеждане от юли, но аз не вярвам това да стане, защото винаги слагаме каруцата пред коня", коментира експертът. Общините отдавна трябваше да заработят по мерките с регистрацията на тротинетките. В момента е голям проблем дали тази регистрация да бъде в единен национален регистър, до който да имат достъп контролни органи и веднага да установят нарушителят в коя община е, или всяка община да си има свой - представете си как ще се правят справките за нарушителите", коментира Георгиев. А регистрацията на тротинетката ще има същото въздействие, както тази на автомобил, добави той.

"Предложихме управляващите тротинетки да полагат изпити за това и да получават свидетелство за правоуправление. Имаше и идеи тротинетките да бъдат приравнявани с мотопеди. Но мотопедите могат да развиват скорост до 50 км в час, докато аз съм виждал тротинетки, които летят с 80 км/ч", разказа Георгиев.

Според него електрическите велосипеди трябва да попадат в категорията на тротинетките, защото има ли задвижване с електродвигател, то вече не е двуколесно превозно средство, каквото е велосипедът, задвижен с физическа сила на водача.

Георгиев е категоричен, че трябва да има превенция, за да не летят с унищожаваща живота скорост тротинетки и елколела. Това според него включва работа в училищата, в семейството.