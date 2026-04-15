ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Откриха списъци с имена и 15 000 евро за купуване на гласове в Шуменско

2492
Близо 15 000 евро и списъци с имена на хора бяха задържани при акция срещу нарушаването на избирателните права в община Каолиново, област Шумен, съобщиха от ОД на МВР - Шумен. Открита е и личната карта с изтекъл срок. Задържани са трима души.

В хода на операцията са проверени 17 места, за които има информация, че се използват за купуване и продаване на гласове, 39 лица от криминалния контингент, 8 лица, утвърдили се като местни лидери с влияние върху изборния процес, както и 15 собственици на фирми с цел предотвратяване на корпоративен вот, пише БНТ.

Съставени са 6 предупредителни протокола. Работи се по един сигнал за купуване на гласове.

Установено е едно лице, обявено за общодържавно издирване.

Евро СНИМКА: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Още от Криминални

Попитай лидера: Отговаря Божидар Божанов