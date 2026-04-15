Екшън заради жена във Велико Търново завърши с 30-годишен намушкан с нож в гърба

Двама мъже са в ареста, а един е в болница след разпра, прераснала в сбиване във Велико Търново. Инцидентът е станал вчера около 18,30 ч. Сигнал за случая е получен от единия от участниците, съобщи ОДМВР - Велико Търново.

Изпратеният на адреса полицейски екип е установил, че скандалът е възникнал между трима мъже на 24, 26 и 30 години, съответно от В. Търново и Бургас, двама от тях известни на полицията, а 30-годишният е и осъждан. Според първоначално събраната информация скандалът между тримата бил заради сестрата на 26-годишния бургазлия, която живеела с по-възрастния от старата столица. Тя обаче родила дете от друг мъж и търновецът не искал да го гледа. В мелето 30-годишният е бил прободен с нож в областта на гърба. Той се качил в автомобил, блъснал при потеглянето 26-годишния си шурей и се отправил към болницата, където бил приет за лечение. Блъснатият мъж е бил прегледан и след като било установено, че няма наранявания е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Най-младият участник също е задържан за срок до 24 часа.

Работата по образуваното досъдебно производство продължава.