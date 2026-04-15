17-годишен е загиналият на пътя за Карлово, двама тийнейджъри са пострадали

Водачът бил само с два месеца стаж зад волана

17-годишен младеж е загиналият на изхода на село Розино в посока Карлово при тежката катастрофа снощи около 18,30 часа, уточниха от полицията в Пловдив. Колата е излязла от пътното платно и се е блъснала в мантинела и дърво.

Насоченият натам патрул на РУ-Карлово установил, че автомобилът е управлявал 18-годишен водач с двумесечен стаж зад волана. Той и двама негови спътници на 17 и 15 години са били транспортирани в болница. Малко по-късно от там е съобщено за настъпилата смърт на 17–годишното момче.

Местопроизшествието е запазено, извършен е оглед. Алкохолната проба на шофьора е отрицателна, взета му е кръв за химически анализ. Причините за възникване на произшествието се разследват в досъдебно производство.