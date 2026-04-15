Предадоха на прокуратурата резултатите от анализа на умрелите птици и делфини край Шабла

МОСВ предаде на прокуратурата резултатите от анализа на загиналите птици и китоподобни бозайници край Шабла. След постъпването на всички документи, които доказват, че причината за смъртта на буревестниците и китоподобните е удавяне, министерството изпрати сигнал до прокуратурата в Добрич.

Четири от китоподобните и единадесет от буревестниците бяха предадени за аутопсия на Спасителния център за диви животни „Зелени Балкани" – Стара Загора. От извършената аутопсия е установено, че те са се удавили. Във ветеринарномедицинското становище и аутопсионните протоколи за птиците е посочено наличие на диатомни водорасли, а за делфините – на белези от мрежи и други признаци, които сочат удавяне.

В периода 19-20 март в РИОСВ - Варна бяха получени сигнали от граждани и организации за намерени на брега трупове на китоподобни и множество птици. На 19 и 20 март РИОСВ - Варна извърши проверки на място, при които беше обходена цялата плажна ивица от с. Дуранкулак, през с. Крапец до с. Езерец. Открити бяха множество умрели птици, предимно буревестници и девет китоподобни от видовете афала, обикновен делфин и муткур.

За изясняване на причините за смъртта им бяха взети проби за качеството на водата, а от страна на БАБХ – за птичи грип. Изследването на Басейнова дирекция „Черноморски район" – Варна показа, че показателите са в норма, водата не е замърсена и не е причина за смъртта на животните. По данни на Областната дирекция за безопасност на храните – Добрич пробите за птичи грип са отрицателни.

МОСВ счита, че съвместната работа с рибарския сектор следва да продължи, за да се минимизират подобни инциденти.