Иззеха пари, списъци и оръжие при акция "Купен вот" в Кюстендилско, две жени и мъж са в ареста

Във вторник, при извършени процесуални действия за предотвратяване на нарушения на изборните права на гражданите, в жилище в Кюстендил са открити и иззети черен тефтер с имена и изписани номера и кубче с лепящи се листчета с имена и номера, въздушен пистолет и въздушна пушка. Задържан е 31-годишният ползвател на жилището. Образувано е досъдебно производство в РУ - Кюстендил по случая, уведомена е прокуратурата, съобщиха от полицията.

При същата специализирана операция за противодействие на нарушенията на изборните права на гражданите служители на РУ - Дупница са открили и иззели от търговски обект в града и в с. Червен брег 2 тетрадки с изписани имена и номера, бързи полицейски производства са образувани по случаите, уведомена е прокуратурата.

Служители на РУ - Рила са задържали и 43-годишна жена от града за действия, нарушаващи изборните права на гражданите. При извършени процесуални действия в дома й след получен сигнал, че жената се готви да купува гласове в полза на определена политическа сила в предстоящите избори, са открити и иззети 4500 евро. Бързо полицейско производство е образувано по случая.

В РУ - Бобов дол вчера е образувано бързо полицейско производство за нарушаване на изборното законодателство 58-годишна жена е организирала предлагането на имотна облага с цел гласуване в полза на определена политическа партия. За случая е уведомена прокуратурата.