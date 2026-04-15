Премиерът Гюров: Един милион евро за купуване на гласове иззе МВР

Един милион евро е сумата, иззета до момента в операции на МВР срещу купуването на гласове. Това написа служебният министър-председател Андрей Гюров във Фейсбук.

Ще разбием както старите, така и новите картели - купувачите на гласове са под прицел и след изборите. С тези думи се обръща и.д. главен секретар на МВР главен комисар Георги Кандев към премиера, става ясно от видеото към публикацията.

Кандев посочва, че има 1740 сигнала за предстоящите предсрочни парламентарни избори в сравнение с 418 сигнала за изборите през 2024 г. Това е увеличение с 310% на подадените сигнали на граждани в сравнение с предходните избори, добавя той. По думите на и.д. главен секретар „Обществото ни възлага надежди и ние трябва да ги оправдаем!".