130 партии отчетоха пари и дарители пред Сметната палата, една ги крие втора година

130 политически партии подадоха в Сметната палата годишните си финансови отчети и списъците на дарителите си за 2025 г., като спазиха изискванията за представянето им в предвидения от Закона за политическите партии (ЗПП) срок.

Не е подала годишния си финансов отчет една партия: ПП „Движение България на гражданите". Сметната палата ще уведоми прокуратурата, че партията прави това нарушение за втора поредна година.

Извън законовия срок е подала отчета си една партия: ПП „Балканска демократична лига", съобщават от Сметната палата.

Глобата за непредставени отчети и за отчети, представени след законовия срок, е от 2556,46 € (5000 лв.) до 5112,92 € (10 000 лв.)

Сметната палата публикува:

- Списък на политическите партии, чиито годишни финансови отчети за 2025 г. са представени в Сметната палата в законовия срок – 31.03.2026 г. и отговарят на изискванията за форма, съдържание и начин на представяне на отчета съгласно чл. 34 от Закона за политическите партии;

- Списък на политическите партии, непредставили в Сметната палата годишните си финансови отчети за 2025 г. съгласно изискванията на чл. 34 от Закона за политическите партии;

- Списък на политическите партии, представили след законовия срок в Сметната палата годишните си финансови отчети за 2025 г. съгласно изискванията на чл. 34 от Закона за политическите партии;

Публикуван е и списък на партиите, които са получили държавна субсидия през 2025 г., съгласно чл. 34, ал. 6 от ЗПП;

Сметната палата започва ежегодния си одит на финансовата дейност, приходите, разходите и управлението на предоставеното имущество на политическите партии, които през предходната година са получавали държавна субсидия, ползвали предоставени им помещения - държавна или общинска собственост, и са участвали в избори.